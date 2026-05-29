Linus Hultström har kommit loss från sitt avtal i schweiziska Biel. Det gör att toppbacken också är klar för en återkomst i LHC.

– Vi är oerhört glada över att få tillbaka Linus och hans familj till Linköping, säger sportchefen Broc Little.

För en vecka sedan kom Expressen med uppgifter om framtiden för Linus Hultström. Den tidigare Tre Kronor-backen, som då gjort ett år i Biel, uppgavs vara överens om de personliga villkoren. Men i och med att avtalet i Schweiz hade ett år kvar, var inget helt klart.

Nu har 33-åringen kommit loss. Något som gör att hans återkomst i LHC blir officiell.

– När jag bestämde mig för att flytta hem till Sverige fanns det bara ett alternativ och det var LHC. LHC betyder mycket för mig, jag har spenderat större delen av min karriär här. Linköping är hemma för mig och min familj och jag ser verkligen fram emot att dra igång, säger Linus Hultström själv på lagets sajt under fredagen.

Broc Little om Hultström: ”Offensiv spets”

Avtalet är skrivet till 2029 och Linus Hultström kommer in som en toppspelare. Inte minst med sina landskamper för Tre Kronor och över 600 matcher i SHL.

Innan den senaste flytten från Linköping och LHC stod Hultström för 42 poäng (11+31) på 52 grundseriematcher.

– Han har en lång historia med klubben och känner stor stolthet över att representera LHC. Linus bidrar med en offensiv spets från backpositionen, värdefull erfarenhet och starka ledaregenskaper som kommer att bli viktiga för vårt lag under de kommande åren. Som högerfattad back ger han oss dessutom en bättre balans i våra backpar. Att värva spelare med både hög kvalitet och en stark koppling till klubben är precis den typ av grund vi vill bygga vidare på, säger sportchefen Broc Little.

