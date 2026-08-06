Mardrömsstart fällde Småkronorna

Loui Karlsson stod för två av målen när Småkronorna föll mot Kanada. Foto: Bildbyrån

Sverige gick inatt in i avgörandet i gruppspelet i Hlinka Gretzky Cup i Edmonton. Matchen mot Kanada i Roger Place blev avgörande för svensk del för att ta sig vidare till semifinalspelet.

Mot Schweiz var det en mardrömsavslutning som fällde Småkronorna när Schweiz avgjorde med två sekunder kvar. Mot Kanada var det istället inledningen som fällde de blågula.

Redan efter den första perioden var drömmen om semifinal över för Sverige. Kanada körde över Småkronorna fullständigt i den första perioden, och inledde redan efter 04.50 genom att göra 1-0 i spel i numerärt underläge genom Brock Cripps.

Småkronorna överkörda

Mardrömmen forsatte sedan för Småkronorna och efter dryga 15 minuters spel hade hemmanationen gått ifrån till 5-0. Sverige snyggade till siffrorna och var bara två efter när Leksands-talangen Loui Karlsson gjorde sitt andra för matchen fram till 3-5, då återstod det tio minuter av tredje perioden. De andra två svensk-målen stod Luleås Benjamin Nyström för.

Kanada skulle dock stänga matchen kort därefter när Alexis Joseph gjorde 6-3 i kanadensiskt power play. Kanada vann tillslut med 7-4.

För svensk del innebär det att man slutar sist i gruppen på två poäng. Nu väntar placeringsmatch mot Tyskland på lördag.