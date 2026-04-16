Klart: Lagkaptenen lämnar – ryktas till DIF

Lukas Vejdemo lämnar Leksand efter uttåget från SHL.

Nu uppges centern vara klar för Djurgården, enligt Expressen.

Nu står det klar att Leksands lagkapten Lukas Vejdemo lämnar föreningen.

-Lukas har varit tydlig med att han vill spela på en högre nivå. Han har betytt mycket för oss under sin tid i Leksand och under den senaste säsongen tog han även ett stort ansvar i gruppen som lagkapten. Vi riktar ett stort tack till Lukas för hans tid i klubben och vi önskar honom lycka till framöver, säger Jesper Ollas, lagets sportchef, på deras hemsida.

Nu kan Expressen avslöja att centern har valt sin nya klubb. Det ska ha varit en del klubbar inblandade i en budgivning, bland annat ska storklubbarna Frölunda och Färjestad varit väldigt intresserade.

Dock väljer han bort båda klubbarna, istället flyttar han hem till Stockholm där han återvänder till Djurgården. Under säsongen 2022/2023 gjorde han fyra matcher med Stockholmsklubben där han stod för 3 poäng (2+1).

Lukas Vejdemo noterades för 26 poäng (18+8) på 51 framträdande under den gångna säsongen i Leksand.

Source: Lukas Vejdemo @ Elite Prospects