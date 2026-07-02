Johan Franzén är ny klubbdirektör i HV71.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

HV71 har haft en minst sagt stormig tid med tre raka kval på herrsidan. Den gångna säsongen fick även damlaget och juniorerna kvala sig kvar i sina serier. Tonläget mot de styrande i klubben har inte varit nådig. Efter säsongen fick bland annat Anton Blomqvist sparken som huvudtränare.

Samtidigt valde Richard Nylin att lämna sin roll som klubbdirektör.

Agne Bengtsson har haft rollen på tillfällig basis de senaste månaderna. Men nu har de hittat sin långsiktiga gubbe i rollen. Det blir Johan Franzén, som senast kommer från rollen som platschef i Skobe Bil. Dessutom har han tidigare varit ordförande för Oskarshamn i både SHL och Hockeyallsvenskan.

– Johan är en trygg ledare med lång erfarenhet att leda organisationer, både i affärslivet och i föreningslivet. Han har en bred kompetens med sin kommersiella bakgrund, men också värdefull insikt i vad som krävs för att driva en hockeyförening. Lägg därtill ett brett kontaktnät i hockeysverige gör att vi är övertygade om att Johan kommer passa perfekt som klubbdirektör i HV71, säger Tommy Fritz i ett pressmeddelande .

Johan Franzén ny klubbdirektör i HV71

På huvudtränarposten i herrlaget har Niklas Eriksson kommit in. Nu hoppas klubben också få lite arbetsro den kommande säsongen efter en minst sagt stor personalomsättning. I dagarna blev det också klart att Johan Hult tar över som sportchef, sedan Björn Liljander blivit sjukskriven.

Och nu är alltså även en klubbdirektör på plats.

– Jag är både glad och ödmjuk inför möjligheten att få bli en del av HV71. Det är en förening med en stark historia, ett stort engagemang runt sig och en viktig plats i många människors liv. Jag har levt och verkat i Småland hela mitt liv, och HV71 är en förening man vuxit upp med och har stor respekt för, säger Johan Franzén.

Överlämningen kommer att ske under hösten.