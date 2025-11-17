Klart: HV71 köper loss centern

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 kämpar i bottenskiktet av SHL-tabellen.

Nu agerar man genom att köpa loss Hampus Eriksson från hockeyallsvenska Nybro.

– I Hampus får vi en center som är väldigt användbar över hela banan, säger tillförordnade general managern Fredrik Stillman.

Hampus Eriksson är klar för HV71.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån (Montage)

Via sin hemsida bekräftar HV71 att man gjort klart med den 29-årige centern Hampus Eriksson från Nybro.

– I Hampus får vi en center som är väldigt användbar över hela banan. Han är stor och kraftfull i defensiven, men också skicklig med pucken. En spelare som kommer bredda vår forwardssida och göra jobbet varje dag, säger tillförordnade general managern Fredrik Stillman till sajten.

Kontraktet med SHL-klubben sträcker sig säsongen ut.

Nybro får ekonomisk ersättning: ”En win-win-win”

Eriksson hade ett halvår kvar på sitt avtal med Nybro, men parterna har enats om en överenskommelse som ger viktiga pengar till den hockeyallsvenska klubben som kämpar med sin ekonomi.

Enligt Hockeynews uppgifter rör det sig om ett sexsiffrigt belopp.

– Det är ingen hemlighet att en sådan här övergång genererar ekonomisk medel till föreningen, säger Nybros ordförande Magnus Krantz till den hockeyallsvenska klubbens hemsida.

– Denna typ av intäkter är viktiga för att vi långsiktigt ska kunna bygga en hållbar och konkurrenskraftig organisation. Vi ser det som en win-win-win: en framgång för Hampus, en sportslig bekräftelse för Nybro Vikings, och en ekonomisk förstärkning för föreningen.

Hampus Eriksson har den här säsongen noterats för tio poäng (4+6) på 19 matcher för Nybro i Hockeyallsvenskan.

