KLART: Hult sportchef - det blir Liljanders nya roll

Det var ju minst sagt rörigt på sportchefsstolen i HV71 förra säsongen. Björn Liljander sjukskrev sig, hans ersättare Fredrik Stillman likaså, och HV valde därför att ta tillbaka Johan Hult som tillfällig lösning.

Nu står det klart att Hult får behålla rollen även framöver.

– Detta är ett led i att stärka upp den sportsliga organisationen ytterligare, med de lärdomar vi har med oss från förra säsongen. Nu kan Johan fortsätta sitt fokus på herrlaget och Björn som övergripande ansvarig för övriga delen av den sportsliga verksamheten, säger Agne Bengtsson, tf klubbdirektör i HV71, till klubbens hemsida .

Det blir Björn Liljanders nya roll

Hult var ju sportchef åren 2014 till 2022, och var bland annat med om att vinna SM-guld och åka ur SHL . Han byggde också det laget som gick upp från Hockeyallsvenskan.

Samtidigt innebär det här att Björn Liljander får en ny position. Han får titeln General Manager, med ansvar för dam, junior och ungdom.

Fredrik Stillman blir assisterande sportchef för herrlaget och sedan tidigare är Alexander Hanning sportchef dam, Per Gustafsson junioransvarig och Johan Sandstedt ungdomsansvarig.