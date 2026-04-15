Greg Scott är en av Brynäs största importspelare någonsin. Nu lämnar kanadensaren klubben efter tio säsonger.

Greg Scott har växt fram till en av Brynäs stora i modern tid.

Mellan 2013 och 2016 var Greg Scott en poängmaskin för Brynäs i SHL. Det blev sedan tre säsonger i KHL innan forwarden vände tillbaka till Gävle. Där har han sedan 2019 blivit kvar i klubben. Under de senaste åren har han gått från att vara en poängspelare till att bli en defensiv kugge.

När klubben tog steget tillbaka till SHL var han också en viktig spelare i Hockeyallsvenskan.

Men nu, efter tio säsonger i klubben, är sagan slut. Under onsdagen meddelar Brynäs att man går skilda vägar med 37-åringen.

— Greg har alltid varit och är en fantastisk och stolt ambassadör för Brynäs IF. Det är lätt att förstå varför han är så älskad av supportrar, lagkamrater, ledare och funktionärer. Han är en person som alltid ger 10 procent, alltid sätter laget och klubben i första hand och behandlar sin omgivning med respekt och värme. En sann Brynäsare som stått upp för vår identitet under lång tid och som nu är inskriven i historieböckerna, säger Johan Alcén i ett pressmeddelande.

Greg Scott gjorde 266 poäng på 462 SHL-matcher för Brynäs. Med det är han den poängbästa importen i den klassiska klubbens historia. Han har sedan tidigare sagt att han vill avsluta sin karriär i klubben och det mesta talar nu för att han kommer att lägga upp skridskorna på hyllan.

