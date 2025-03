Klart: Forwarden stannar i Leksand: ”Resan börjar nu”

Leksands IF gjorde i dag sig av med tre trotjänare på spelar- och ledarsidan.

Men nu står det klart att Kalle Östman väljer att förlänga med Leksand över de två kommande säsongerna.

Patrik Norén, Martin Karlsson och Mikael Karlberg lämnar Leksand och mycket rutin och klubbhjärta har därmed försvunnit denna fredag från Leksandstruppen och ledarstaben. Men sent på eftermiddagen kunde klubben bjuda på ett glädjebesked för fansen. Kalle Östman stannar i Dalarna.

”Ibland är slutet på resan början på något nytt. Den resan, den börjar nu.”, skriver Leksand över en video på sina sociala medier där förlängningen med forwarden presenterades.

Till klubbens hemsida uttrycker sig Östman enligt följande.



– Jag är otroligt stolt och tacksam att få fortsätta min resa här i en så fin förening som Leksands IF! Vi är alla sugna på revansch med tanke på säsongens tidiga slut och nu gör vi som Leksands IF alltid gör: Vi reser oss upp, knyter näven i fickan och gör något riktigt bra av det här, tillsammans, säger han.

Även sportchef ”Tjomme” Johansson verkar skapligt nöjd över Östmans signatur.



– Väldigt roligt att vi får fortsätta ha Kalle hos oss i Leksands IF! Kalles stora styrkor ligger i spelet med puck, hans skott samt att han är användbar på många positioner i en line-up. Dom delarna tillsammans med att Kalle snittat 25 poäng per säsong under sin tid i Leksand gör ju så klart att det känns väldigt bra att nått fram till en förlängning. Att Kalle dessutom är mas och har en historia i Leksands IF gör att det känns extra bra att han fortsätter hos oss.

Kalle Östman har spelat i SHL för Djurgården, Malmö och Leksand och har totalt gjort sex hela säsonger i ligan. 124 poäng på 289 matcher har det blivit. I Leksand har forwarden spelat sedan 2022-23 och totalt har det blivit 81 poäng för klubben på tre grundseriesäsonger.