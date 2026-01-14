”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Sandström plockades in som en korttidslösning av HV71. Nu står det klart att målvakten blir kvar i klubben resten av säsongen.

— Felix har gjort det väldigt bra under den tiden han varit här och spelat på en hög nivå, säger tillförordnad sportchef Fredrik Stillman.

Felix Sandström stannar i HV71.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Frederik Dichow har varit skadad en längre tid och för att täcka upp valde HV71 att värva Felix Sandström på ett korttidskontrakt. Målvakten har gjort fem matcher sedan återkomsten till klubben. Precis som för laget har det gått tungt och han står noterad för fyra förluster och 87,4 i räddningsprocent på de matcherna.

Den danske målvakten är fortfarande skadad. Samtidigt är han uttagen i Danmarks trupp till OS, och kommer då att missa ett par SHL-matcher om han är tillräckligt frisk för att vara med där.

Därför väljer HV71 nu också att skriva ett kontrakt över resten av säsongen. Det innebär att man nu, med utlånade Olof Glifford och Hugo Alnefelt, nu har hela fem målvakter på A-lagskontrakt under resten av säsongen.

— Felix har gjort det väldigt bra under den tiden han varit här och spelat på en hög nivå. Vi har beslutat att låta Olof Glifford fortsätta sin utveckling i IK Oskarshamn resten av säsongen och addera Felix till en målvaktstrio med Frederik Dichow och Lassi Lehtinen inför avslutningen. Dessutom vet vi att Frederik Dichow kommer att lämna oss under en period för OS-spel med Danmark, säger Fredrik Stillman i ett pressmeddelande.

HV71 möter under morgondagen Färjestad på bortaplan. Just nu har de sju poäng upp till säker mark. Det återstår då att se om det blir Lassi Lehtinen eller Felix Sandström i mål.

Source: Felix Sandström @ Elite Prospects