Klart: Kvalhjälten förlänger med HV71

Felix Sandström förlänger med HV71

Foto: Christofer Cederberg / Bildbyrån

Under gårdagen kom det uppgifter från Sportbladet att Felix Sandström förlänger med HV71. Nu, ett dygn senare, är uppgifterna bekräftade.

– Jag är oerhört glad och tacksam att förlänga med HV71 ytterligare två säsonger. Känner mig väldigt motiverad att starta jobbet och resan framåt för HV71, säger målvakten till klubbens hemsida.

Sandström kom in till HV71 under säsongen 2025/2026 som ersättare för skadade Frederik Dichow. 29-åringen gjorde 19 matcher i kassen under grundserien med en räddningsprocent på 88,8. I det negativa kvalet stod han samtliga fyra matcher med 95,5 i räddningsprocent.

– Felix imponerade stort på mig när han kom till oss. Han har haft en fin utveckling under sina år i Nordamerika och spelar med ett lugn och en trygghet som sprider sig till övriga laget. Han kommer också bli en bra mentor till Olof Glifford och Herman Liv som är i början av sina hockeykarriärer. Vi är glada att Felix blir den sista pusselbiten i en spännande målvaktstrio, säger tf General Manager Johan Hult till HV71:s sajt.

Kontraktet sträcker sig över två säsonger. Samtidigt står det nu också klart att Hugo Alnefelt lämnar klubben trots ett år kvar på kontraktet. Målvakten var den här säsongen utlånad till Helsingfors och kommer inte att återvända till klubben.

— Vi har hittat en lösning med Hugo som gör att han fortsätter karriären i en annan klubb. Detta blir bra både för HV71 och Hugo som varit professionell hela tiden och vi önskar honom all lycka framöver, säger Johan Hult.

