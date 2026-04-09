Klart: Färjestadsikonen förlänger kontraktet

Över 1000 tävlingsmatcher i Färjestadsdressen, varav 869 är SHL-matcher, är Per Åslund och Färjestad överens om en förlängning.

Per Åslund förlänger med Färjestad

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån

Det har blivit något av en tradition de senaste säsongerna att det är ett år i taget som gäller för Per Åslund när det kommer till kontraktförlänging. När kontraktet förlängs finns inga långsiktiga planer, utan bara en enkel överenskommelse, att köra så länge kroppen pallar.

– Det är ju det enda jag vill, säger 39-åringen till klubbens hemsida.

Färjestadsprofilen, med över 1000 matcher i föreningen, är inte orolig över att hans ålder i kontrast med karriärer.

– Jag vet ju hur många år jag är, men jag känner inte att det är så viktigt när kroppen känns okej och det gör den. Jag tycker det här är det bästa som finns, att komma till hallen och träffa grabbarna, tävla och vinna hockeymatcher tillsammans. Just den biten blir jag nog aldrig för gammal för. Därför ska det bli kul att komma tillbaka till den här miljön igen efter några veckors ofrivillig ledighet, säger Åslund till klubbens hemsida.

Under säsongen 2025/2026 stod profilen för 27 poäng (16+11) efter 51 omgångar. Förlängingen sträcker sig över ett år.

