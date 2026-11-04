Klart: Duon skriver rookiekontrakt

Olle Karlsson och Ola Palme skriver rookiekontrakt. Foto: Bildbyrån

Junior-duon Ola Palme och Olle Karlsson har under hösten tagit klivet in i SHL efter flera år i Växjö Lakers juniorverksamhet. Nu belönas juniorerna med varsitt rookiekontrakt efter att ha passerat 100 spelade minuter i SHL.

– Vi är väldigt glada över den fina utveckling som både Ola och Olle har haft på vägen upp i vår verksamhet, och över de stora steg de tagit in i SHL-spel nu under hösten. Utöver att vara duktiga hockeyspelare är de ambitiösa killar som jobbar hårt för sin utveckling. Vi ser fram emot att hjälpa dem att fortsätta ta steg framåt i vår miljö under de kommande åren, säger assisterande sportchef Patrik Hall.

"Ett kvitto på det arbete man lagt ner"

Ola Palme, som kom till Växjö från SDE Hockey redan som 16-åring, har hunnit med 10 matcher i SHL den här säsongen och fem den föregående, men väntar fortfarande på sin första poäng. 18-åringen har hunnit med att representera Sverige på alla ungdomsnivåer.

– Det har känts jättebra under mina år här i Växjö och det ska bli superkul med en fortsättning i Lakers-tröjan. Att få skriva på kontraktet känns som ett kvitto på det arbete man har lagt ner under åren. Det är kul att få spela med och möta spelare som man sett upp till genom åren och mäta sig med dem. Det betyder mycket att få spela för klubben där jag spenderat mina juniorår, och det ska bli kul att fortsätta spela framför alla fantastiska supportrar, säger Palme till klubbens hemsida.

För Olle Karlsson har det blivit 14 matcher den här säsongen och fem den föregående. Han har även gjort två matcher på lån i IK Oskarshamn hittills i år. Även han väntar fortfarande på sin första SHL-poäng.

– Det är väldigt kul och jag känner mig väldigt taggad. Såklart går det lite snabbare på seniornivå, spelarna är smartare, starkare och snabbare, men det är absolut kul att tävla och mäta sig mot spelare på den här nivån. Att representera Växjö Lakers betyder väldigt mycket för mig. Det är en grym klubb som man verkligen representerar och spelar i med stolthet, säger Karlsson.

Source: Ola Palme @ Elite Prospects