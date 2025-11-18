”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Målvaktstfrågan har varit en het potatis. Nu står det klart att Djurgården värvar Daniel Marmenlind från Malmö.

— Vi är väldigt glada över att kunna addera en rutinerad och etablerad målvakt till lagbygget, säger Niklas Wikegård.

Djurgården värvar Daniel Marmenlind från Malmö. Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Djurgårdens målvaktssida har varit rejält omdiskuterad under säsongen. Magnus Hellberg har levererat under sina matcher i målet. Samtidigt har Hugo Hävelid haft det tungt resultatmässigt och inte vunnit en match hittills.

Just nu är han utlånad till Nybro i Hockeyallsvenskan.

Då väljer nykomlingarna också att agera. Från Malmö hämtas Daniel Marmenlind in. Han har heller inte haft den bästa säsongsinledningen och har hamnat utanför laget sedan Oskar Blomgren återvänt från ett lån. Malmö har sedan dess valt att gå på honom och Marek Langhamer. Något som gjort att Marmenlind blivit tredjemålvakt.

Djurgården värvar Daniel Marmenlind

Men nu får 28-åringen istället chansen i Djurgården. En klubb han spelade J18-hockey i 2013/2014. Daniel Marmenlind lämnar därmed Malmö efter över 100 matcher i klubben.

— Daniel har de senaste fyra och en halv säsongerna spelat SHL-hockey och han kommer att bli ett fint komplement till en redan fin målvaktssida. Vi ser att han kommer att bidra till att göra Djurgår’n ännu bättre och det känns så klart superbra, säger Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

För Djurgårdens del innebär det nu att man sitter på tre målvakter under kontrakt. Där det troliga är att Hugo Hävelid fortsatt får vara utlånad till Hockeyallsvenskan. Deras nästa match är mot Linköping på torsdag.

Source: Daniel Marmenlind @ Elite Prospects