Brynäs har sorg - sjufaldiga SM-guldvinnaren död

Han är en av få idrottsmän som har spelat på den högsta nivån i bandy, fotboll och ishockey. Kjell Johnsson var i Brynäs IF en av deras bästa backar och spelade bland annat tillsammans med Lill-Strimma.

Under 60-talet var han samtidigt alltså en duktig fotbolls- och bandyspelare. Han är den senaste spelaren att lyckas kombinera alla tre sporter.

Nu meddelar Brynäs att klubben har sorg.

"Kulan" har gått bort vid 85 års ålder. Det efter en längre tids sjukdom.

Mellan 1963 och 1974 spelade Kjell Johnsson i Brynäs och vann då sju SM-guld på elva säsonger. Han gjorde även ett par matcher för Tre Kronor under säsongen 65/66. Säsongen 79/80 var han också assisterande tränare när Brynäs bärgade sitt tionde SM-guld.