Kim Johansson har utgående kontrakt med finska Jukurit nästa år.

Nu är backen tydlig med vad han önskar sig i framtiden.

– En flytt till Luleå hade varit det ideala, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Kim Johansson drömmer om en återkomst till Luleå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

2024 lämnade Kim Johansson svensk hockey och flyttade till Finland. Där skrev han på för Jukurit och gjorde 27 poäng på 54 matcher förra säsongen. I år har backen inlett med nio poäng på 13 matcher i Liiga.

Men efter säsongen löper 27-åringens kontrakt med Jukurit ut. Vad som händer efter det är ännu oklart. Nu berättar dock Johansson att det mycket väl kan bli en flytt hem till Sverige. Han drömmer då framför allt om en återkomst till Luleå Hockey.

– Vi har inte bestämt oss för något än, men min sambo vill börja jobba så småningom och möjligheterna att hitta något hon tycker känns roligt är bättre där hemma. En flytt till Luleå hade varit det ideala. Det är ju där vi båda vill bo, säger Kim Johansson till Norrbottens-Kuriren.

Kim Johansson: ”Sannolikheten är nog rätt låg”

Kim Johansson spelade senast i Luleå Hockey under säsongen 2021/22 dit han värvades efter att ha gjort succé i HockeyAllsvenskan med Vita Hästen. Han hade dock en tuff säsong i Luleå och fick begränsat med istid. Det slutade med att han lämnade efter blott 1+2 på 29 SHL-matcher. Nu drömmer han alltså om att få en ny chans i moderklubben.

– Sannolikheten att de ger mig en ny chans är nog rätt låg. Jag är samtidigt rätt säker på att jag skulle lyckas där nu. Om jag inte varit det hade jag lagt ner det här. Jag har också lovat en kompis att ta chansen om den kommer. Fast det räcker ju inte att jag vill, säger 27-åringen.

Försvararen är född och uppvuxen i Luleå och inledde även sin hockeykarriär där. Som ung kom han upp och fick göra 15 SHL-matcher för Luleå men han lämnade sedan för spel i HockeyAllsvenskan 2018. Efter tre säsonger i Västervik och Vita Hästen fick han sedan chansen i Luleå igen men lämnade efter bara en säsong. Mellan 2022 och 2024 spelade Kim Johansson sedan i allsvenska Björklöven. Efter två säsonger i ”Löven” sökte han sig sedan till Jukurit i Finland där han fortfarande spelar idag.

Source: Kim Johansson @ Elite Prospects