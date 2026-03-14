Kent ”Nubben” Norberg medger att Timrå oroat sig för kval. Ändå menar sportchefen att ett missat slutspel inte är ett misslyckande.

– Misslyckande är det inte, men det är väl inte heller mer än godkänt, säger han till Sundsvalls Tidning.

2025/26-säsongen kan vara över redan idag, lördag, för Timrå. När Växjö kommer på besök för sista grundseriematchen har man nämligen två poäng upp till play in – men också sex raka förluster.

För Sundsvalls Tidning öppnar nu sportchefen Kent ”Nubben” Norberg upp om svackan, och medger att det funnits en oro kring att hamna i ett kval.

– När vi slog Leksand borta där innan uppehållet så då kände jag att det spöket var borta. Men sedan har det ju krupit på här sista veckan, så det är en lättnad, säger han till ST om att det åtminstone är klart att man säkrat kontraktet till 2026/27.

– Det är ingen enskild person som bär ansvaret för den här svackan och det är ingen enskild person som gör att vi vinner matcher heller. Så fungerar det inte i den här idrotten, slår han samtidigt tillbaka med.

”Nubben”: Inget misslyckande för Timrå

Förra säsongen avslutade Timrå med en sjätteplats och uttåg i kvartsfinal. Därefter tappade man stjärnspelare som Filip Hållander och Oliver Kapanen, utöver att Olli Jokinen lämnade sin tränarpost.

”Nubben” menar nu att det inte är ett misslyckande om Timrå inte klättrar förbi Örebro i sista omgången.

– Med tanke på vart vi låg för tio omgångar sedan och var vi har legat i tabellen så är det klart att det inte skulle vara bra om vi inte når dit. Misslyckande är det inte, men det är väl inte heller mer än godkänt. Jag menar, vi var ju tippade av media utanför slutspel och där vi kanske hamnar då. Det är inget fiasko om jag säger så, definitivt inte, säger han till ST.

