Timrå vet redan att Jonathan Dahlén försvinner till nästa säsong.

Nu berättar sportchef Kent ”Nubben” Norberg om planen för att ersätta storstjärnan.

– I april, maj och juni brukar det komma loss lite fler spelare, om man säger toppspelare då, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning.

Jonathan Dahlén är svår att ersätta för Kent ”Nubben” Norberg och Timrå. Foto: Bildbyrån

Timrå IK är i ett svårt läge inför den kommande säsongen.

Huvudtränaren Tommy Samuelsson kommer att sluta och det är fortfarande inte klart vem som ska ersätta Samuelsson från och med säsongen 2026/27.

Samtidigt står det redan klart att lagets stora stjärna och poängkung Jonathan Dahlén kommer att lämna för spel i Schweiz. Timrå kommer få det tufft att hitta en likvärdig spelare som kan ersätta Dahlén.

Enligt sportchefen Kent ”Nubben” Norberg är däremot inte planen att ersätta Dahlén rakt av. I stället avser Timrå att ersätta hans produktion genom att värva två nya spelare som ska fylla hans roll. Däremot är de inte ens nära något i nuläget.

– Än så länge har vi inte gjort någon sån värvning. Vi jobbar på och så får vi se. Det måste finnas spetsvärvningar och det måste vara så att vi tycker att det passar, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning.

Timrå öppnar för utländska spelare

Timrå IK har den här säsongen en trupp som enbart består av svenska spelare. Däremot är det möjligt att laget kan bryta trenden till nästa säsong. Kent Norberg öppnar nämligen för att värva utländska spelare för att ersätta Jonathan Dahlén, om de inte kan hitta svenska spelare som kan fylla hans roll.

– Får vi inte några bra svenska spelare som känns rätt så kommer vi att titta på utlandet också. Vi tittar efter bra hockeyspelare, sen om de är svenskar är det ett plus. Det kommer inte att vara så att vi tar en svensk spelare bara för att han är svensk, och så släpper vi någonting som är bättre, säger Norberg.

Jonathan Dahlén har gjort 27 mål och 21 assist under årets säsong för totalt 48 poäng på 47 matcher. Han är därmed tvåa i SHL:s skytteliga och fyra i poängligan.

Source: Jonathan Dahlén @ Elite Prospects