Kasper Kotkansalo missade Luleås träningsmatcher och inledningen av CHL:s gruppspel.

Nu är nyförvärvet redo att göra debut.

– Jag känner mig i form och är redo, säger han till NSD.

Kasper Kotkansalo är redo för debut i Luleå.

Foto: Vesa Pöppönen/Imago/Bildbyrån

Luleås finska backvärvning Kasper Kotkansalo har missat inledningen av Luleås säsong. Under försäsongsträningen ådrog sig 26-åringen en muskelskada i ett av sina lår som gjorde att han missade Luleås tre träningsmatcher samt de två inledande CHL-matcherna mot Zug och Bern.

När norrbottningarna fortsätter CHL-resan med bortamatcher mot Sparta Prag och Tychy den här veckan kommer Kotkansalo göra debut i någon av matcherna.

– Jag känner mig i form och är redo, säger han till tidningen.

– Går allt som det ska den här veckan så är jag med när ligan startar, och det borde det göra.

”Fruktansvärt besviken när det hände”

Kotkansalo hann träna i två månader innan muskelskadan, så formen är det inget fel på enligt backen själv.

– Skador kommer aldrig vid bra tillfällen och jag var fruktansvärt besviken när det hände, men de är en del av den här idrotten och efter ett par veckors surande tog jag mig samman och började se framåt, säger Kotkansalo.

Den 26-årige backen har hämtats in till den regerande mästaren från Liiga-laget Kiekko-Espoo, där han förra säsongen stod för 18 poäng (2+16) på 56 grundseriematcher.