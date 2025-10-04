Kasper Kotkansalo har fått en tung start på sin tid i Luleå.

Nu bemöter backen kritiken – och medger att inte heller han är nöjd.

– Alla har skitmatcher, men jag har tyvärr haft några i rad, säger han till NSD.

Kasper Kotkansalo i Luleå. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

”Han har varit på vår radar ett tag och har faktiskt varit på väg hit tidigare men en skada gjorde att det inte blev av den gången”



Orden kom från Ulf Engman då Luleå Hockey presenterade Kasper Kotkansalo som nytt förvärv i slutet av maj, och lovade en hel del. Inte minst med tanke på hur länge SHL-klubben varit intresserade.



Nu har 26-åringen spelat åtta matcher i sin nya tröja – utan att imponera.



– Jag har haft ett par oturliga studsar och fattat dåliga beslut några gånger. Jag måste göra det bättre. Det måste hela laget, säger Kotkansalo nu i en intervju med NSD.

Bemöter kritiken: ”Jag förstår den”

Det hela kommer på tal efter flera misstag i torsdagens 0–2-förlust mot Linköping, där just Kotkansalo senare pekades ut som syndabock i sociala medier.



– Jag förstår den, säger finländaren nu om kritiken och fortsätter:

– Alla har skitmatcher, men jag har tyvärr haft några i rad. Jag kan inte göra något åt det som hände i går och supportrarna har rätt till en åsikt. Det är en del av hockeyn. Ibland är man älskad och ibland är man hatad. Vad de tycker definierar samtidigt inte mig. Jag fokuserar på det jag kan kontrollera, försöker lära mig av mina misstag och ger allt att jag har. Jag är övertygad om att det kommer gå bättre.



Den 190 centimeter långa pjäsen slog sig fram i Nordamerika genom USHL och NCAA, innan han 2020/21 återvände till Europa. Fem säsonger i finska högstaligan är den erfarenhet som han sedan samlat på sig, innan flytten till Luleå.



Kontraktet i SHL-klubben går just nu ut efter 2025/26.

Source: Kasper Kotkansalo @ Elite Prospects