Luleå har varit en stor besvikelse i SHL den här säsongen – men får nu in tre (!) nya spelare efter uppehållet. Här ställer Måns Karlsson upp sitt Luleålag, när alla nya spelare finns tillgängliga.

Återförenar superkedjan.

Byter plats på succéspelaren.

Petar etablerade spelarna – för talangerna.

Han lånas ut.

Så ställer man upp backparen.

Tänkta nyckelspelaren petas.