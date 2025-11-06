Prenumerera

KARLSSON: Så kan Luleå ställa upp – med nya stjärnorna

Måns Karlsson
Chefredaktör

Luleå har varit en stor besvikelse i SHL den här säsongen – men får nu in tre (!) nya spelare efter uppehållet. Här ställer Måns Karlsson upp sitt Luleålag, när alla nya spelare finns tillgängliga.

  • Återförenar superkedjan.
  • Byter plats på succéspelaren.
  • Petar etablerade spelarna – för talangerna.
  • Han lånas ut.
  • Så ställer man upp backparen.
  • Tänkta nyckelspelaren petas.

