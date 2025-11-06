KARLSSON: Så kan Luleå ställa upp – med nya stjärnorna
Luleå har varit en stor besvikelse i SHL den här säsongen – men får nu in tre (!) nya spelare efter uppehållet. Här ställer Måns Karlsson upp sitt Luleålag, när alla nya spelare finns tillgängliga.
- Återförenar superkedjan.
- Byter plats på succéspelaren.
- Petar etablerade spelarna – för talangerna.
- Han lånas ut.
- Så ställer man upp backparen.
- Tänkta nyckelspelaren petas.
