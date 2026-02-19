KARLSSON: Jag förstår er inte, Djurgården

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården valde att värva på transferfönstrets avslutande dagar. Men värvningen fick inte kastas in i hetluften direkt. Nu återstår det bara åtta matcher – och jag förstår mindre och mindre varför Djurgården agerade som de gjorde.

Det finns nästan ingenting när det gäller deadline-veckovärvningar. Antingen är det tilltänkta spetsvärvningar, någon stjärna dyker plötsligt upp på marknaden. Typ Theodor Lennström 2022. Eller för den delen Samuel Johannesson i år. Toppspelare som landar hos lag med ambition att gå långt i ett slutspel. Eller Leksands jättevärvning Filip Larsson, en toppspelare som skriver på för ett lag som annars löper stor risk att åka ur i ett sista desperat försök att rädda kontraktet.

Då ska det helst också handla om spelare som skriver på för flera säsonger – inte bara den här våren.

Eller så kommer breddvärvningarna från Finland eller HockeyAllsvenskan. I år fick vi bland annat se Ludvig Larsson och Samuel Solem i den kategorin. Ludvig Larsson debuterade i kväll för Linköping. Men Solem? Han tog inte plats på 13 forwards i Djurgårdens lag.

Robert Kimby förklarade efter matchen att han ville ge spelarna som gjort det bra före uppehållet chansen. Och det köper jag på ett sätt.