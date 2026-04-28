Tidigare i april tog Brynäs avsked av Luke Witkowski. Nu kommer uppgifter från hokej.cz om 36-åringens nästa klubbval.

Den nu 36-årige Luke Witkowski ser ut att stanna på två år i Sverige.

Efter att Brynäs tackat av den fysiske amerikanen, tillsammans med Michal Kempny, Michal Svrcek och Jack Kopacka, kommer uppgifter som pekar på just detta. Tjeckiska sajten hokej.cz ligger bakom det hela, och menar att Witkowski är på plats i Brno. Detta för att diskutera ett avtal med Kometa Brno.

95 kg-pjäsen ska vara nära en överenskommelse och tar isåfall med sig sitt fysiska backspel till Tjeckien.

Luke Witkowski har 134 NHL-matcher på sitt CV, och kom till Europa 2023. Han landade först i Tappara och säkrade ett finskt ligaguld, och skrev sedan på för Skellefteå. Därifrån blev det Brynäs till 2025/26. Båda gångerna han anslutit till dessa lag har kalendern dock visat november.

Source: Luke Witkowski @ Elite Prospects