Så var Viggo Björcks NHL-debut: "Utmärkt insats"

Viggo Björck har gjort sin första match i NHL.

Foto: The Canadian Press via AP och Instagram (skärmdump).

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Och så var det även dags för Viggo Björck att träda in i NHL.

"Det finns fortfarande mycket att förbättra, och bli bättre på, som alltid. Men ja, jag känner mig redo", hade 18-åringen sagt till media inför nedsläpp mellan Winnipeg Jets och Boston Bruins, och ja, utifrån speltiden tyckte coacherna samma sak.

Den tidigare Täby- och Djurgårdstalangen startade som andracenter i en kedja med Gabriel Vilardi och Isak Rosén, och klev av isen med 15:36 i istid. Någon poäng blev det inte, men förtroendet för honom är redan stort. Något som blev tydligt när han kastades för att göra ett defensivt byte i förlängningen.

– Björck gör en utmärkt insats i sin debut. Det finns inget att klaga över och jag tror att coachen Scott Arniel är mer än nöjd. Arniel sa före matchen att han bara ville att Viggo skulle vara sig själv, säger den tidigare NHL-spelaren Landon Ferraro i TSN:s tv-sändningen.

Det var dock inte så långt bort att Björck fick jubla redan fyra minuter in i NHL-debuten. Han hade själv tagit upp pucken, spelat den vidare och sökt sig in framför kassen. Vladislav Namestnikov skickade in den och avslutat studsade mot madrassen på Jeremy Swayman i Bruins-målet.

Elias Lindholm räddade Boston Bruins

Matchen i sig vanns dock, i mångt och mycket, av svenska NHL-spelare.

Hampus Lindholm stod för det viktiga 1–1-målet i mitten av den första perioden, och sedan räddade Elias Lindholm sitt Boston genom att sätta 3–3 med 98 sekunder kvar att spela av hela matchen. Väl i förlängningen avgjorde JJ Peterka för gästerna.

På plats för att följa Björcks debut var familjen, däribland föräldrarna Kina och Jesper.

Winnipeg Jets – Boston Bruins: 3–4 OT (1–2, 2–0, 0–1, 0–1)

Winnipeg: DeMelo, Connor, Ferraro.

Boston: H. Lindholm, Hagens, E. Lindholm, Peterka.