KARLSSON: En galen kväll – som kan avgöra säsongen

Ettan mot tvåan. Fyran mot femman. Sexan mot sjuan. Ett stekhett rivalmöte. Bara det hade gjort kvällens omgång till den häftigaste för säsongen. Men dessutom möts de sex bottenlagen inbördes. Den här SHL-kvällen kan avgöra så mycket av den här säsongen.

Schemaläggaren kunde förstås inte veta vad den skulle ge oss, den här tisdagen i slutet av oktober. En omgång som skulle kunna pekas ut som slentrian och nästan starten på serielunken är nu istället hela säsongens viktigaste och hetaste. Och jag kan inte minnas en kväll där man senast kände ett sådant genuint intresse av att faktiskt följa – och titta på – samtliga sju matcher. Det här är en kväll då en, två eller tre skärmar inte räcker.

Sju hade varit mer passande.

Låt mig gå igenom match för match. Jag börjar med den minst intressanta och sen jobbar jag mig uppåt i intressestegen.

Växjö – Djurgården

Även om den här matchen är högintressant är det faktiskt den minst exalterande matchen ikväll. Båda lagen är lite för stabila just nu, för att man ska gå igång lika mycket som man gör på de andra sex drabbningarna.

Växjö ligger fyra med 27 poäng på 13 matcher, och sensationen Djurgården är femma med 27 poäng på 14. Växjö känns redan nu som ett gjutet topp sex-lag, medan man i Djurgårdens fall väntar på en dipp som aldrig tycks komma. De underliggande siffrorna pekar mot att nykomlingen successivt bör tappa, men det ska mycket till för att de ska missa slutspel. Samtidigt känner jag – femteplatsen till trots – också att det ska mycket till för att de ska sluta topp-sex när allt kommer omkring. En åttondelsfinalplats känns som det mest troliga. Och det skulle ju vara en jätteframgång.

Växjö är, sett till poängsnitt, en ganska klar trea som läget är just nu. Jag tycker de är så pass bra att de snarare ska titta uppåt än neråt. Och jag ser dem som en väldigt klar favorit i den här matchen.

Djurgården har överraskat positivt.

Foto: Bildbyrån.

Skellefteå – Luleå

Tänk att en match mellan Skellefteå och Luleå är omgångens näst minst intressanta. Det säger en del om vilket smörgåsbord av kanonmatcher vi har framför oss ikväll. För vi vet ju att den här drabbningen sällan – eller rent av aldrig – gör en besviken. Det finns gott om ingredienser som gör även denna match mycket intressant.

Skellefteå ligger trea och har goda chanser att ta in poäng på något – eller båda – lagen som ligger ovanför dem i tabellen. De har just nu sju poäng upp till Frölunda så om man ska haka på i serieseger-kampen bör man nog vinna ikväll. Så pass avgörande tycker jag ändå att läget är för dem.

Luleå hackar men är i alla fall uppe på en åttondeplats – och jag ser det som troligare att de på allvar slår sig in i topp sex-kampen än att man återigen dras ner i skiten med de sex bottenlagen. Den delen av tabellen har de lämnat en gång för alla. Och skulle de vinna ikväll, då är det läge att återigen börja ta svenska mästarna på allvar.

Jag ser dock Skellefteå som en relativt tydlig favorit här.

Rickard Hugg och hans Skellefteå imponerar.

Foto: Bildbyrån.

Färjestad – Timrå

Var det någon som trodde att Färjestad och Timrå skulle ligga placeringarna efter varandra, med bara en poäng som skiljer dem åt, efter närmare en tredjedel av serien? Knappast. Medan Färjestad tippades i toppen var Timrå ett lag som många menade skulle tillhöra botten. Men Färjestad har underpresterat en aning, medan Timrå överpresterat rejält.

Nu ligger de på varsin sida topp sex-strecket. Ett streck som gör att den här matchen plötsligt blir högintressant istället för att bara vara ett mittenmöte. Vinner Färjestad den här matchen efter ordinarie tid kan det faktiskt vara så att de sticker ifrån Timrå en gång för alla. Då skiljer det nämligen fyra poäng – plus att värmlänningarna har en match mindre spelad. Men skulle Timrå vinna är det bara att konstatera att de vill vara med i topp sex-racet för att stanna. I slutändan känner jag dock lite samma sak för Timrå som för Djurgården. Det är ett åttondelsfinalslag när allt kommer omkring.

Det här blir också en spännande match mellan eleven och mästaren. Jörgen Jönsson har spelat under Tommy Samuelsson, och varit assisterande tränare till Tommy Samuelsson. Det gör förstås att matchen får ytterligare en liten krydda.

Och även om Tommy gjort ett dunderjobb med Timrå skulle jag se det som en skräll om man får med sig några poäng härifrån. Färjestad har – för att använda den mest slitna klyschan av alla slitna klyschor – börjat hitta sätt att vinna matcher.

Jörgen Jönsson möter Tommy Samuelsson.

Foto: Bildbyrån

Örebro – Brynäs

Det var nog ingen som trodde att Örebro skulle ligga före Brynäs efter 15 matcher. Men så är det. Örebro kommer faktiskt ligga före Brynäs även efter 16 matcher, eftersom det just nu skiljer fyra poäng mellan lagen. Och det säger ju egentligen allt om hur viktig den här matchen är – för Brynäs. Skulle Gävlelaget förlora den här matchen efter ordinarie tid börjar en ganska obehaglig lucka uppåt skapas för det guldtippade stjärngänget.

Örebro blandar och ger en del i prestationerna, men har ju sina spetsspelare som ger dem de nödvändiga poängen. Brynäs dominerar ofta matcherna men förlorar dem på grund av att man så gott som alltid förlorar målvaktskampen och special teams-matchen. Och nu har man satt sig i ett läge där en bortamatch mot Örebro plötsligt blir en ångestmatch.

Örebro kan ändå gå in i matchen lite mer avslappnat, även om man bara har fyra poäng ner till kvalplats. De vet om att de vid en seger hakar av Brynäs – och att de vid en förlust ändå kommer ligga över kvalstrecket. De kommer till och med ligga kvar på slutspelsplats, oavsett utgång ikväll. Det här är en match där Brynäs helt enkelt har precis all press på sig. De har dessutom tre (!) raka bortamatcher den här veckan. Ett riktigt mardrömsläge inför det stundande uppehållet, alltså.

Med tanke på hur bra Brynäs ändå spelade de två matcherna förra veckan håller jag dem som knapp favorit ikväll.

Det är en rejäl press på Jakob Silfverbergs Brynäs.

Foto: Bildbyrån.

Linköping – HV71

Ett klassiskt E4-derby, som alltid betyder lite extra för de inblandade lagen och dess supportrar. Det blir ofta underhållande matcher också, som man faktiskt känner betyder lite mer än en vanlig match. Det är inget man bara säger. Och det är klart att matcherna betytt ännu mer på senare år, när de båda lagen huserat i de nedre delarna av tabellen.

Det är inget undantag idag. Man känner hur oset av ångest stiger från Småland och Östergötland och hela E4:an upp till Gävle där jag sitter. För herregud vad den här matchen betyder mycket, speciellt för bortalaget. Linköping är lite i samma läge som Örebro i matchen ovan. De har 16 poäng och en liten, liten buffert ner till kvalplats. Ja, bufferten är bara två poäng men de kommer ligga på säker mark efter kvällens matcher – oavsett hur det går. Och även vid förlust ikväll har de en liten chans att ligga kvar på slutspelsplats till och med. Däremot har ju LHC extremt mycket att vinna. Man möter ett HV71 som inte kan vinna hockeymatcher, det är dessutom ”derby” och slutsålt. Och vid seger ikväll har man nio poäng ner till HV. Det är ett avstånd som jag faktiskt har svårt att se HV hämta in, även om två tredjedelar av säsongen återstår. Man har helt enkelt ett drömläge att distansera sig från SHL-jumbon.

Och för HV är ju läget det motsatta. Vid vinst ligger de fortfarande sist, men då vet de att de har rejält häng till lagen ovanför. Däribland Linköping. Och trots att läget är extremt pressat för Anton Blomqvists manskap tycker jag det här är ett drömläge även för dem att vända säsongen. För om vi tittar på de underliggande siffrorna har HV till och med varit bättre än LHC den här säsongen. Linköping är inte ett speciellt bra hockeylag – faktiskt. Det är inte HV71 heller, och de underliggande siffrorna betyder ju ingenting över enskilda matcher, men läget för dem ikväll är bättre än man kan tro vid en första anblick. En seger skulle betyda sjukt mycket, speciellt eftersom de andra bottenlagen också möts inbördes, och därför tror jag på en liten ”skräll” ikväll.

Jag tror HV71 får med sig två poäng. Och så får de hoppas på lite förlängningsspel även i de övriga bottenmatcherna, så att de inte tappar mark.

Vänder det ikväll för Anton Blomqvist?

Foto: Bildbyrån

Rögle – Frölunda

Wow! Vilken match. Tvåan Rögle, med 34 poäng på 15 matcher, gästas av serieledande Frölunda som står på 36 poäng på 14 matcher och bara har släppt in smått ofattbara 19 mål.

Det är alltså en serieledning som står på spel här. Vinner Rögle efter ordinarie tid går de förbi Frölunda. Förvisso med en match mer spelad, men ändå. Och vinner Frölunda…då har de fem poäng (!) ner till jagande Rögle trots att man spelat en match mindre än Dan Tangnes manskap. Då har de ryckt åt sig en serieledning som faktiskt kommer bli svår att hämta ikapp.

Det här är en match mellan SHL:s två bästa lag – och framför allt SHL:s två bästa tränare. Dan Tangnes och Robert Ohlsson har återvänt till klubbar de tidigare varit i, och gjort två bra lag och välmående klubbar ännu bättre och ännu mer välmående. På extremt kort tid. De är så pass bra att det knappt märks att Josh Dickinson och Linus Weissbach är utanför laget.

Det här är en höjdarmatch som jag kommer ha svårt att slita båda ögonen från, om jag ska vara ärlig. Det är inte säkert att det blir den mest underhållande matchen, men den kommer vara högkvalitativ och spelas i ett högt tempo. Det är jag säker på. Och även om det bara är omgång 15/16 för lagen så betyder den här matchen faktiskt väldigt mycket. Framför allt för Rögles del.

Jag tror Rögle, i kraft av hemmaplan, vinner. Och lyckas med något så sjukt som att göra två mål på Frölunda. Ska vi säga 2-1 Rögle?

Leon Bristedt är i storform.

Foto: Bildbyrån.

Leksand – Malmö

På tal om matcher som kommer vara svåra att slita sig från… På ena sidan har vi alltså Leksand, med sex förluster och nio nederlag på de tio senaste matcherna. Den enda match de vunnit under den perioden är – ofattbart nog – mot fruktade Frölunda. Men det var så långt tillbaka som den fjärde oktober.

På den andra sidan har vi Malmö. Som är ännu sämre än Leksand. De har sju (!) raka förluster, efter att dessförinnan haft fem raka segrar. Nu är de – till slut – nere på kvalplats. Och med tanke på hur dåligt de spelat, även i flera av de fem matcherna de faktiskt vann – tycker jag det är rättmätigt. Malmö ska ligga på kvalplats.

Kvällens match innehåller alltså två lag som inte vunnit sedan fjärde respektive andra oktober. De står på 14 poäng vardera och ligger på varsin sida av kvalstrecket. Vinnaren ikväll kommer ligga på säker mark. Förloraren kan också kravla sig över kvalstrecket om man får med sig en poäng samtidigt som Brynäs förlorar efter ordinarie tid mot Örebro.

Som ni ser är det alltså otroligt mycket som står på spel ikväll.

Båda lagen har ett par tuffa avbräck. Janne Kuokkanen är såklart ett sådant. Leksand saknar Marcus Gidlöf, och eventuellt Michael Lindqvist. Några av de få matchvinnartyperna som över huvud taget finns i de här båda trupperna. Men det är klart Kuokkanen kommer saknas mest. Malmös centersida, utan honom, är klart sämst i serien. Så enkelt är det.

Jag håller faktiskt Leksand som favorit ikväll. Dels i kraft av hemmaplan och dels på grund av Kuokkanens frånvaro, men också tack vare att man kort och gott är ett bättre hockeylag. Leksand har ”förtjänat” att vinna några av de matcherna man förlorat. Malmö har snarare förtjänat att förlora ännu fler matcher än man faktiskt gjort. Jag tycker de har varit SHL:s sämsta lag så här långt. Det hade speglat den spelmässiga verkligheten mer att de stått på tio poäng och HV71 på 14, än tvärtom som fallet är nu.

Jag tror på 2-1-seger till Leksand här.