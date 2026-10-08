GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det är tydligt att någon form av skada gäckat Calle Järnkrok ända sedan dagarna före premiären. Han har varit ett frågetecken inför så gott som alla matcher, och han har dessutom missat två av dem. Utöver det har han stått över en del gemensamma isträningar. Han är inte skadad nog för att stå över varje match, men uppenbarligen inte heller helt fräsch. På sikt kommer veteranen och hemvändaren bli viktig för Brynäs IF - var så säker.

I Järnkroks frånvaro, både under försäsongen innan han värvats och i de två matcher i SHL han missat, har Gustav Hillström tagit andracenterpositionen mellan Oskar Lindblom och Anton Rödin. Resultatet? Att Lindblom och Rödin gjort sina två bästa matcher för säsongen med Hillström som navet i mitten.