Hyllas – trots tilltaget: ”Är där det händer”

Trots en spearing i första perioden kunde Mikkel Aagaard göra ett viktigt 2–1-mål för MoDo.

Efter 4–2-segern i första kvalmötet med HV71 kommenterade sedan Mattias Karlin händelsen.

– Han går i bräschen och framförallt så är han där det händer, säger tränaren till TV4 om forwarden.



Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Mattias Karlin och Aagaards spearing. Foto: TV4 (skärmdump).

Tidigt i det första kvalmötet mellan MoDo och HV71 hamnade Mikkel Aagaard i fokus då han fick 2+2 för en spearing. Domarna hade till en början en femma på handen, men efter videogranskning sänktes straffet.



– Oavsett ska Aagaard inte sätta Modo eller sig själv i den situationen. Om han får en smäll ska han inte ge tillbaka. Sedan kan man tycka att det där eller billigt eller någonting, men han ska inte sätta sig själv i den situationen, sade TV4:s expert Sanny Lindström i sändningen.



Efter en mållös andraperiod var det sedan just Aagaard som satte det viktiga 2–1-målet för MoDo som gav laget det övertag som bäddade för 4–2-segern.



– Vi sätter oss i en bra positionen, framförallt när vi gör 2–1-målet. Sen var det väl ingen supermatch idag. Det är klart, det är mycket som står på spel och nu har vi fått en match och vet lite mer vad som komma skall. Det är svårt att säga vad som tippar över det till oss. HV är väl så bra som oss, säger tränaren Mattias Karlin till TV4 efter slutsignalen i Ö-vik.



Karlin fortsätter sedan med att hylla sin forward, innan han blir påmind om då ett matchstraff inte var otänkbart.



– Han betyder jättemycket. Han går i bräschen och framförallt så är han där det händer, säger han i sändningen och fortsätter:

– Jag bommar den där. Sen såg jag den på jumbotronen. Då kändes det som att… sjukt onödigt givetvis. Det är en eftersläng och sen en eftersläng igen egentligen. Det är klart, sånt där har vi inte råd med. Nu reder vi ut det och det är jag tacksam för.

Det blev avgörande: ”Livsviktigt”

Som Karlin är inne på blev special teams avgörande i MoDos första kvalseger. Både 2–1 och 3–1 kom nämligen i spelformen innan Sebastian Ohlsson punkterade det hela med 4–2 i tom bur.



– Det är livsviktigt. Powerplay och boxplay är två gigantiska grejer i hockey. Vi gjorde det bra i bägge former idag och det är där vi vinner matchen, säger tränaren i TV4 och fortsätter om powerplay-spelet som varit på uppgång även under slutet av grundserien:

– Vi ändrade om lite grann, bytte några gubbar och fick gensvar direkt. Oftast är det inte myket mer än så, att man flyttar någon gubbe hit och dit och så plötsligt gör man mål och bygger upp självförtroende från det.



En anna nyckel till segern var hur man tog sig ur HV71:s press på backarna, menar TV4:s expert Almen Bibic.



– Absolut, framförallt första tio, tolv minuterna. De åkte skridskor och vi var lite sökande, lite avvaktande. Dem fick vinna nästan varje kamp på puck. Jag tycker att vi växer in i det efter de där tio, tolv minuterna och börjar faktiskt ta över lite grann. Det var något vi snackade om på bänken, säger Karlin.

– Vi måste börja agera där ut, inte bara reagera. Det blir jättesvårt att spela och helt plötsligt går man på samma gubbe. Det blir inte bra. Vi kom ur det.