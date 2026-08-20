Kalmars skalp - besegrar Malmö

Kalmar besegrade Malmö. Foto: Sportbladet/Skärmklipp

Malmö Redhawks inledde försäsongen med förlust mot Växjö Lakers i Kristianstad. Ikväll väntade match mot hockeyallsvenska Kalmar HC i Landskorna ishall. Ett Kalmar som gick på pumpen mot Hockeyettan-laget Karlskrona senast.

Kalmar vinner mot Malmö

Den här kvällen var det istället Kalmar som stod för skrällen. Efter en mållös första period skulle Mattias Wigley ge smålänningarna ledningen i inledningen av den andra perioden. Ett resultat som stod sig perioden ut.

I början av den tredje perioden trodde sedan Malmö att man hade kvitterat matchen när Robin Hanzl stänkte upp pucken i krysset. Men efter en kortare domarkonferens valde man att döma bort målet, eftersom Malmö var sex spelare på isen. Istället blev det power play Kalmar där nyförvärvet Hampus Plato kunde dundra upp 2-0 i krysset bakom Langhammer.

Petter Vesterheim kunde dock spräcka nollan hos Kalmars Brett Brochu kort därefter. Sedan var det dags för Malmö att ännu en gång vara sexa man på isen. Den gången lyckades man dock reda ut boxplay. I slutminuterna var det istället Kalmars tur att vara odisciplinerade. Med 2.30 kvar drar först nyförvärvet Tommy Bergsland på sig en tvåa för delaying. Med 1.10 kvar åker sedan Valdemar Johansson ut för en tripping. Men trots spel i 6 mot 3 lyckades Malmö inte få in en kvittering. Kalmar höll undan och vann med 2-1.

--Riktig kämparinsats. Idag ser man vad inställning gör. Vi kanske gav 70 procent senast. När vi verkligen ger 100 vet vi att vi är ett bra lag, säger Kalmar Jonathan Andersson i sändning efter matchen.

Kalmar HC - Malmö Redhawks 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)

Kalmar: Hampus Plato, Mattias Wigley

Malmö: Petter Vesterheim

Skellefteå slog Modo

I Strömsund premiärspelade de regerande svenska mästarna mot MoDo Hockey under torsdagskvällen. Som väntat blev det stor Skellefteå AIK-dominans sett över 60 minuter. Drygt 15 minuter in matchen var det dags för poängkungen Oscar Lindberg att presentera sig för första gången den här säsongen. Givetvis framspelad av Mikkel Aagaard.

I den andra perioden ökade Pär Lindholm på till 2-0. Skellefteås Jani Lampinen såg sedan ut att gå mot en nolla i säsongens första match, men med 1.50 kvar kunde stortalangen Elton Hermansson tröstmåla för Modo, innan Pär Lindholm kunde sätta spiken i kistan med sitt andra mål för kvällen i tom bur.

Härnäst väntar Luleå Hockey för Skellefteås del på onsdag, medan Modo tar emot IF Björklöven på tisdag.

Modo - Skellefteå 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)

Modo: Elton Hermansson

Skellefteå: Pär Lindholm x2, Oscar Lindberg