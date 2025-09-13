Kalle Kratz är alltjämt något av en doldis för den breda massan. Idag slog Växjös nyförvärv till i sin SHL-debut.

– Jag blev förvånad när Växjö hörde av sig – för jag hade en ganska trög start förra året, säger han efter drömdebuten där Växjö vann med 7-4 mot Brynäs.

Kalle Kratz blev målskytt i SHL-debuten för Växjö.

Foto: Bildbyrån.

Kalle Kratz fick lite av ett genombrott under det allsvenska slutspelet 2024, och lyfte sedan ytterligare förra säsongen när han gjorde 12+10 för Mora i HockeyAllsvenskan. En säsong som ledde till att den nu 21-årige forwarden värvades av Växjö Lakers till den här säsongen.

– Jag hörde om deras intresse ganska tidigt förra säsongen. Det var kul, för det har ju varit en toppklubb i många år. Det var bara kul att en så stor förening hör av sig, säger Kratz till hockeysverige.se efter SHL-debuten med Växjö.

Blev du förvånad när de hörde av sig?

– Ja, det skulle jag säga. Jag hade en riktig trög start förra året, så det var riktigt roligt.

Kalle Kratz målskytt i SHL-debuten för Växjö

Men i Växjö har han fått allt annat än en trög start. I dagens SHL-debut slog Kratz till direkt när Växjö vann med 7-4 mot Brynäs.

– Jag står i en ganska bra yta i mitten och klipper till bara, säger Kratz som jublade vilt efter fullträffen.

– Jag kände bara en blandning av allt. Det var riktigt skönt att få göra det där första målet så man kan släppa det och gå vidare. Annars går man bara och väntar på att få göra det första. Jag minns lättnaden ifjol, då dröjde det till match 16 eller något sånt. Nu kan jag spela lite på det här självförtroendet framöver.

Målet för Kratz är tydligt:

– Det är bara att slå mig in i ett grymt bra lag, ta med mig de grejerna jag hade i HockeyAllsvenskan upp en nivå också, och ta för mig.

