Kalle Holm spenderade ungdoms- och juniortiden i HV71.

Nu flörtar den allsvenske backen med moderklubben.

– Mitt mål har alltid varit att spela i HV igen, säger han till Barometern.

Kalle Holm.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Kalle Holm spenderade hela sin ungdoms- och juniorkarriär i HV71 och fick A-lagsdebutera i klubben under lagets allsvenska säsong 2021/22. Sedan dess har han via spel i HC Dalen tagit sig till hockeyallsvenska Nybro, där han förra säsongen var lagets näst poängbäste back med sina 21 poäng på 50 matcher.

Den här säsongen vill Holm ta nästa steg i Nybro – men i framtiden hymlar han inte om vad målsättningen är.

– Mitt mål har alltid varit att spela i HV igen. Det är min moderklubb och att vinna SM-guld med dem har alltid varit en dröm för mig. Farsan har jobbat tio år i klubben och man har växt upp med HV. Sedan vill jag vara med och vinna saker och är inte låst till HV. Det hade varit väldigt kul i framtiden att få lyfta någon buckla, säger Holm till Barometern.

”Sköter jag alla mina kort rätt…”

Holm hämtades in till Nybro på lån från HC Dalen under säsongen 2023/24, där han imponerade med tolv poäng på 20 matcher. Det resulterade i ett allsvenskt kontrakt med klubben, där han förra säsongen tog en nyckelroll på lagets blålinje och snittade över 20 minuters istid per match.

23-åringen tror att han har kapaciteten för att kunna ta sig till SHL eller spela utomlands.

– Sköter jag alla mina kort rätt tror jag att jag har kapaciteten att ta mig dit. Det kommer att vara mycket på vägen men jag ska kunna ta mig dit inom några år. Om det är ett eller fem år spelar inte så stor roll, säger han och fortsätter:

– Slutar man tro att man ska vidare i karriären blir man bekväm och då kan man lika gärna lägga av. Vilka steg det blir kan man inte säga på förhand. Men både SHL och utomlands hade varit kul någon gång. Men nu är fokus på Nybro och utvecklingen av mig själv här.

Nybro inleder sin säsong i Hockeyallsvenskan med ett länsderby mot IK Oskarshamn i morgon.