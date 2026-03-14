Sju (!) juniorer i DIF – de får SHL-debutera

Philip Holm och Charles Hudon står över för Djurgården i sista omgången. Då får både Fred Nord och Arvid Drott chansen att debutera.

Stor analys: Här kan ni läsa allt om Djurgårdens U20.

Djurgården fortsätter att trycka upp juniorer i A-laget – och sista omgången blir inget undantag.

Med både Marcus Nordmark och Theo Stockselius inne på tolv forwards i torsdags tog stockholmslaget revansch på Frölunda. Men då både Philip Holm och Charles Hudon står över i grundseriens sista omgång får ytterligare juniorer chansen att visa upp sig i SHL. Antalet går från fem till sju då både Fred Nord och Arvid Drott tar plats.

De både JSM-guldmedaljörerna från i fjol är ombytta i A-laget för första gången mot Skellefteå. En match som inte kan ändra något i tabellen för DIF.

Tilldelades Rolle Stoltz hederspris

För Fred Nord kommer detta efter att han nyligen tagit emot Rolle Stoltz hederspris som bästa juniorback i föreningen. Pappa Björn Nord var den som räckte över detta på Hovet i tisdags.

– Årets pristagare av Rolle Stoltz hederspris för junior har något så unikt som en laget för jaget-attityd. Genom otaliga HG-pass, mängder av träningar och ett hundratal matcher har han självuppoffrande lett laget till framgång. Genom sitt pondus och sin oömma spelstil har han lämnat stora avtryck hos alla runt omkring juniororganisationen och det ska bli mycket spännande att följa hans fortsatta utveckling, sade U20-tränaren Martin Linder Öst vid utdelningen.

Arvid Drott som tidigare spelat U18-VM är en av de som jagar en plats i nästa års JVM-trupp. Till skillnad från Nord är han vald i NHL-draften. Detta av Florida Panthers i sjätte rundan 2025.