Uppgifter: Nobbar återkomst till Luleå

Luleå har uppgetts vilja värva tillbaka Juhani Tyrväinen.

Men enligt Norrbottens-Kuriren har finländaren nobbat en återkomst till klubben.

Juhani Tyrväinen kommer inte att återvända till Luleå Hockey. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Redan inför årets säsong gjorde Luleå ett försök att värva tillbaka finländaren Juhani Tyrväinen till klubben. Men då tackade 35-åringen nej för att i stället stanna kvar i tyska Kölner Haie.

Förra veckan kom sedan nya uppgifter om att Luleå vill värva Tyrväinen inför nästa säsong. Han skulle i sådana fall kliva in och ersätta Jonas Berglund, vars karriär troligtvis är över på grund av en ryggskada, i rollen som lagets fjärdecenter. Veteranen svarade även själv om möjligheten att återvända till sina gamla jaktmarker.

– Jag har rätt många att välja mellan, men jag kan inte säga så mycket just nu, för vi funderar fortfarande på vad som är bäst för oss, sade han till Norrbottens-Kuriren förra veckan.

Juhani Tyrväinen kan återförenas med Thomas Berglund

Nu uppger däremot Norrbottens-Kuriren att det inte blir någon återkomst till Luleå för Juhani Tyrväinen. Enligt tidningen har Tyrväinen återigen tackat nej till sin tidigare klubb. I stället ska mycket peka mot att han stannar kvar i Tyskland och fortsätter i Kölner Haie. I sådana fall återförenas han med coachduon Thomas Berglund och Henrik Stridh då de ryktas ta över som tränare i Köln från och med nästa säsong.

Luleå ska i stället överväga sina alternativ kring vem som ska vara fjärdecenter i laget från och med nästa säsong. Enligt uppgifter ska ungtupparna David Granberg och Casper Juustovaara Karlsson båda vara kandidater till rollen om Luleå inte värvar in någon ny spelare utifrån.

Juhani Tyrväinen gjorde 135 poäng på 232 SHL-matcher på fem säsonger i Luleå och växte ut till en publikfavorit under sina år i Norrbotten. Centern var bland annat med och spelade SM-final med klubben 2022. På meritlistan har han också ett VM-guld med Finland 2019.

Source: Juhani Tyrväinen @ Elite Prospects