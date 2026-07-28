Bröt med Malmö - får nu förlängt

Joseph Berger i Malmö.

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"I den konkurrens vi har just nu har han haft svårt att få den roll han önskar, och vi har därför tillsammans kommit fram till att det här är den bästa lösningen för båda parter", sa Malmö Redhawks sportchef Oscar Alsenfelt när Joseph Berger, i november, bröt sitt SHL-avtal.

Det som följde var 47 matcher i Liiga när KooKoo tog sig hela vägen till en sju matchers lång finalserie mot Tappara. Och nu, med detta i ryggen, får också den 26-årige backen sitt kontrakt förlängt med ett år.

– Vi är mycket glada att Joseph Berger fortsätter med oss. Joseph gjorde ett starkt intåg i laget mitt under förra säsongen och han har visat att han är en viktig del av vårt lag både på och utanför isen. Joseph ger oss kontinuitet och vi tror att han kommer att vara en stor del av laget med början i säsongen, kommenterar sportchefen Antti Tuomenoksa under tisdagen.

Den Frölunda-fostrade Berger tog sig till SHL via flera år i både hockeyettan och hockeyallsvenskan. Där blev det en och en halv säsong i Malmö.