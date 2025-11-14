”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad stod för en tämligen blek insats när man förlorade mot Rögle på bortaplan under torsdagskvällen. Efter matchen var Färjestads tränare Jörgen Jönsson tydlig med vad han tyckte om lagets insats.

– Jag tycker det är otroligt många dåliga individuella prestationer, säger han till Värmlands Folkblad.

Jörgen Jönsson. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Det var ingen lätt match Färjestad började med efter landslagsuppehållet – under torsdagskvällen drabbade man samman med serietvåan Rögle på bortaplan. Det var dock värmlänningarna som skulle koppla greppet om matchen med ett ledningsmål i första perioden.

Fler än så skulle det dock inte bli och Rögle tog segern med 5-1. Efter matchen hade Färjestads tränare Jörgen Jönsson svårt att förklara varför laget inte kom upp i nivå.

– Det får du fråga grabbarna faktiskt… Jag tycker det är otroligt många dåliga individuella prestationer i dag. Vi har förberett oss på ett ganska bra sätt, säger han till VF.

Under lördagen tar Färjestad emot bottenlaget Linköping, tills dess ska laget analysera den svaga insatsen mot Rögle.

– Jag hittar ingen förklaring… Vi behöver se oss själva i spegeln. Analysera det här. Prata om vad det gör att vi inte kommer upp i prestation i dag.

”Tycker det här kommer från ingenstans”

Att insatsen mot Rögle blev så pass svag har Jönsson svårt att förstå.

– Att de inte är redo att spela har jag inget svar på. Jag tycker det här kommer från ingenstans. Jag har jäkligt svårt att förstå det. Det är inte den här känslan jag hade kring laget innan match, inte den känslan jag haft tidigare i veckan eller förra veckan. Du får fråga killarna.

