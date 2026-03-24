Tungt besked för Leksand − saknas i ödesmatchen

Leksand måste vinna i dag för att undvika nedflyttning till HockeyAllsvenskan.

Förutom avstängde Anton Johansson saknar laget nu även backen Joonas Lyytinen inför ödesmatchen mot HV71.

Joonas Lyytinen finns inte med i laguppställningen inför kvällens ödesmatch för Leksand.

Både Leksand och HV71 tvingas till förändringar i laguppställningarna inför kvällens potentiellt avgörande match i SHL-kvalet. Detta sedan både Anton Johansson och Axel Rindell straffats med två matchers avstängning för två incidenter i söndagens match.

Nu står det däremot klart att Leksand tappar ytterligare en back i ödesmatchen i kvalet. Joonas Lyytinen saknas nämligen i laguppställningen och kommer inte till spel för Leksand efter att ha varit tillbaka i laguppställningen i söndags. Med både Johansson och Lyytinen borta tvingas Leksand till ett par ändringar i backparen. Rocky Langvardt lyfts upp i ett andra backpar med Alexander Lundqvist medan Fred Nilsson och Stefan Milosevic spelar tillsammans i tredje backparet.

17-åringen kan få debutera för Leksand

17-årige Vilgot Lidén tar då plats i laguppställningen som sjundeback. Talangen skulle få kunna göra sin A-lagsdebut (!) för Leksand om han kommer till spel i kväll, när lagets öde kan avgöras.

I HV71 är det juniorbacken Karl Annborn som kliver in i laget som sjundeback när Axel Rindell saknas. Backtalangen Malte Gustafsson lyfts också upp i ett backpar tillsammans med Santeri Hatakka.

Hugo Pettersson, som var tveksam till spel i kväll efter att ha klivit av senast, är däremot med för HV71 och spelar i sin ordinarie kedja med Justin Kloos och Mattias Tedenby. HV ställer därmed upp med samma kedjor som i tidigare kvalmatcher.

Återigen är det Filip Larsson i Leksand och Felix Sandström i HV71 som vaktar målen under kvällens match.

HV71 leder serien med 3-0 i matcher och kan säkra SHL-kontraktet vid seger i kväll. Leksand är piskade att vinna för att undvika nedflyttning till HockeyAllsvenskan.

