Joonas Lyytinen ser ut att lämna Leksand efter säsongen.

Enligt Savon Sanomat är backen i stället klar för en hemflytt till Liiga.

Joonas Lyytinen verkar ha gjort sitt i Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Just nu kämpar Leksand med näbbar och klor för att ta sig över strecket och undvika kvalspel i SHL. Klubben har länge varit i en osäker sits där det är oklart ifall de kommer att spela i SHL eller HockeyAllsvenskan från och med nästa säsong, beroende på hur årets säsong slutar.

Oavsett hur det går för Leksand ser inte backen Joonas Lyytinen ut att följa med på resan.

Under tisdagen kommer nämligen uppgifter från finska Savon Sanomat som säger att Lyytinen kommer att lämna Leksand efter säsongen. I stället uppger tidningen att 30-åringen är klar för en flytt hem till Finland. Där ska han vara överens med regerande FM-mästarna KalPa. Joonas Lyytinen spelade i HIFK under fyra och en halv säsong under sin senaste sejour hemma i Finland. Han har däremot KalPa som moderklubb och ser nu alltså ut att återvända dit karriären började en gång i tiden.

Joonas Lyytinen värvades till Leksand från Timrå

Joonas Lyytinen värvades till Leksand från SHL-konkurrenten Timrå inför säsongen 2024/25. När han anslöt till Leksand var planen att finländaren skulle vara en nyckelback för masarna men han har blandat och gett under tiden i Dalarna. Lyytinen har ibland fått ett större förtroende men har stundtals även blivit bänkad i Leksand. Under sina två år i klubben har Lyytinen noterats för 22 poäng på 88 matcher.

Lyytinen kom till Sverige mitt under säsongen 2022/23 när han skrev på för Timrå. Han imponerade då direkt under sin första säsong i SHL men har därefter inte riktigt lyckats nå upp i samma nivå. Under tiden i Sverige har Lyytinen gjort 45 poäng på 159 SHL-matcher.

