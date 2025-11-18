”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Joona Luoto gjorde comeback förra torsdagen efter en lång skadefrånvaro. Nu har finländaren fått ett nytt bakslag och spelar inte i veckan.

Joona Luoto deppar efter ishockeymatchen i SHL mellan Linköping och HV71 den 4 oktober 2025 i Linköping.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

HV71 vann båda sina matcher förra veckan efter uppehållet. Under torsdagen var Joona Luoto tillbaka i laget efter en månads frånvaro. Finländaren blev då omgående målskytt när HV71 vann mot Växjö med 5-4.

Nu har han däremot åkt på ett bakslag.

Den här veckan väntas 28-åringen missa båda lagets matcher. På sin hemsida skriver HV71 att han åkte på ett bakslag i torsdagens comeback. Det återstår att se exakt hur länge han blir borta den här gången.

Joona Luoto skadade sig i sin comeback

Även Linus Lindström klev av i torsdags och är inte tillgänglig för spel den här veckan.

Joona Luoto gjorde 25 poäng på 40 matcher i grundserien förra säsongen och stod även för åtta poäng på sex matcher i kvalspelet mot Oskarshamn. Den här säsongen har det blivit tolv matcher och fyra poäng för den tilltänkta spetsspelaren.

Source: Joona Luoto @ Elite Prospects