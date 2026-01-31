”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I torsdags tangerade han rekordet. Nu är Jonathan Pudas ensam på toppen. Han blev ikväll den första backen att göra 15 mål under en säsong i Skellefteåtröjan.

– Jag har verkligen pushat mig själv till att leta mål, säger han till hockeysverige.se efter 4-3-segern mot Brynäs.

Jonathan Pudas har gjort 15 mål den här säsongen.

Göran Lindbloms 45 år gamla målrekord för en back i Skellefteå, i högstaserien, är nu utraderat en gång för alla. Efter att Jonathan Pudas i torsdags tangerade rekordnoteringen på 14 kassar är han nu ensam rekordinnehavare efter att i kvällens match mot Brynäs styrt in sitt 15:e mål för säsongen.

Ja, ni läste rätt. Jonathan Pudas gjorde inte mål med ett patenterat skott från distans – utan via en styrning.

– Vi hade pratat om att vara rörliga med backarna och flytta runt där inne. Jag lyckas få en tipp på pucken, så det var ett riktigt flytmål, säger han till hockeysverige.se.

Och det är ingen slump att 32-åringen slagit sitt personliga målrekord den här säsongen. Rekordnoteringen kommer efter att han själv, aktivt, försökt bli ett större hot just på den fronten.

– Jag har verkligen pushat mig själv till att skjuta mer och leta mål. Det gjorde jag redan på försäsongen. Och så här långt har det gett resultat.

Så det är ett medvetet val och en aktiv förändring i ditt spel till den här säsongen?

– Ja, det skulle jag säga. Om man ser till mina siffror är jag bra när det gäller att hitta pass i anfallszon, men också siffror som visar att jag kan ta betalt mer och få pucken till mål. Då gäller det att bredda sitt register lite så att folk inte vet att man letar pass lite för mycket.

– Sen, om jag ska vara ärlig, så spelar jag med två av ligans bästa med Mikkel (Aagaard) i slottet och (Rickard) Hugg framför mål, så jag har ganska många kassar med hjälp av dem också. Man får drömlägen var och varannan match.

Tränaren om Pudas: ”Grym”

Pudas kan bli den blott fjärde backen att göra 20 mål under en säsong, efter Patrik Hersley, Jan Huokko och Petteri Nummelin.

– Det är kul såklart. Det är inte alla som får vara med om att det stämmer en hel ”sässe”. Men mitt fokus är att sätta mitt spel, framför allt i den andra änden av isen, och få en bra känsla inför slutspelet. För mig är det viktigast att vi är i harmoni och i fast när vi kommer in i säsongens stora mål, slutspelet. Sen får vi summera sånt där efter 52 omgångar. Det är en bonus i så fall.

Pudas hyllades också rejält av tränaren Daniel Hermansson.

– Han är grym såklart. En grym kille utanför isen också, och en bra ledare både på och utanför isen. Han har spelat en bra offensiv ishockey hela säsongen, och verkligen hjälpt vårt offensiva spel.

