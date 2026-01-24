Sågar sig själv i krossen: ”Jag sätter laget i skiten”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle körde över Skellefteå helt och hållet och vann med 5-0.

Skellefteå sköt endast nio skott (!) på hela matchen och efteråt var Jonathan Pudas självkritisk.

– Jag sätter laget i skiten, säger Pudas till TV4.

Jonathan Pudas var självkritisk i Skellefteås storförlust mot Rögle. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I torsdags vann Skellefteå borta mot serieledande Frölunda. Under lördagen väntade ett nytt toppmöte, den här gången borta mot Rögle.

Men det blev ett platt fall för Skellefteå. Rögle gick på knock redan från nedsläpp och hade 2-0 samt 9-1 i skott efter första perioden. Skellefteå lyckades aldrig ta sig in i matchen utan siffrorna rann iväg till en 5-0-seger för Rögle.

– Det är tungt såklart. Vi är laddade när vi kommer hit men får en tuff start och de gör 1-0. Sedan går jag bort mig på deras box och de kan göra 2-0. Det är fel arena och ett för bra lag för att ge dem den starten. De får sedan rida på den vågen resten av matchen. Jag får ta på mig mycket av det ansvaret i dag, säger Skellefteås lagkapten Jonathan Pudas till TV4 efter förlusten.

Pudas är också självkritisk och tar på sig förlusten.

– Det är för dåligt… För dåligt vid 1-0 och för dåligt vid 2-0. Det är för dåligt av mig och jag sätter laget i skiten. Det gör att vi hamnar i uppförsbacke och så är det ibland… Det är bara att ladda om.

Skellefteå överkört mot Rögle: ”En jävla pissmatch”

Skellefteå lyckades bara skjuta nio (!) skott på 60 minuter vilket är deras sämsta notering på hela säsongen.

– De blir stora och vi blir små. Det är inte så att vi inte vill kämpa utan man kämpar ännu mer och stoppar huvudet under armen. Vi ger dem för mycket och har inte tålamod i spelet utan vi chansar och det går inte. Det är ett för bra lag som vi möter för det, säger Jonathan Pudas och fortsätter:

– Det är inte så att vi kommer att stå här och rasera hela vårt självförtroende. Ska man se något positivt i det så är det bättre att göra en jävla pissmatch i 60 minuter i stället för att ha många dåliga matcher. Vi får se vad vi är gjorda av när vi kommer till nästa match.

Trots resultatet är tabelltvåan Skellefteå fortfarande hela nio poäng före trean Rögle i SHL-tabellen.

Rögle – Skellefteå 5–0 (2-0,1-0,2-0)

Rögle: Lubos Horky 2, Fredrik Olofsson 2, Albin Sundsvik.

Skellefteå: –

Source: SHL League Page @ Elite Prospects