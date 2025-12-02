Pudas ser ut att petas från landslaget – igen

Jonathan Pudas ser ut att petas från Sam Hallams Tre Kronor ännu en gång. SHL-stjärnan har inte gjort något framträdande i landslaget sedan VM 2023.

Jonathan Pudas innan ishockeymatchen i SHL mellan Skellefteå och Brynäs den 30 oktober 2025 i Skellefteå.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

I sin vana trogen har Jonathan Pudas varit en av SHL:s bästa spelare. Med 24 poäng på 24 matcher har backen varit en bidragande faktor till Skellefteås fina säsongsinledning. 32-åringen ligger också femma i hela SHL:s poängliga.

Men återigen ser det ut som att stjärnan petas från Tre Kronor.

Han var inte med i Sam Hallams första trupp för säsongen. När han nu tar ut sitt nästa lag under morgondagen ser det inte ut som att det blir någon comeback i den blågula tröjan.

— Jag har inte hört någonting, säger han till Norran under tisdagen.

Har gjort tre VM och ett OS

Jonathan Pudas har gjort 54 landskamper för Tre Kronor under sin karriär. Bland annat har det blivit tre VM och ett OS för backstjärnan. I vår är det däremot tre år sedan han senast tog på sig tröjan. Och nu ser det alltså ut som att det dröjer ytterligare.

— Jag behöver spela ännu bättre framöver.

