Ryktas till SHL-konkurrenterna – svarar själv

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Att bli kvar i SHL ser ut att vara planen för Jonathan Myrenberg, men i vilket lag är fortfarande oklart. Både Rögle och Malmö ska ha visat intresse för backen, enligt Expressen. Nu talar Myrenberg ut om spekulationerna.

– Man vill spela så mycket som möjligt, säger 22-åringen till Corren.

Jonathan Myrenberg talar ut om ryktena

Foto: Bildbyrån

Tidigare under veckan kunde Expressen rapportera att Jonathan Myrenberg var på väg bort från Linköping. Enligt deras uppgifter har backen fått intresse från Rögle samt Malmö. Nu svarar Myrenberg själv på hur nära han är på att skriva ett nytt kontrakt med en annan klubb.

– Nej det är inte nära. Inte alls, såvida inte min agent håller något undan för mig och det tror jag inte han gör, säger 22-åringen till Corren.

För Myrenberg finns det en punkt som väger tyngst inför ett kommande kontrakt.

– Jag vill spela hockey. Det är mest det jag tänker på, man vill spela så mycket som möjligt.

Om backen väljer att lämna återstår att se. Värt att notera är att Linköping fortfarande finns med i bilden.

Viktiga poäng som står på spel

Ikväll spelas en laddad match mellan nästjumbon HV71 och Linköping. Man kan nästan kalla detta för en måste-match då poängen kan vara avgörande för att undvika negativt kval, kanske en av säsongens viktigaste matcher.

– Ja. Det är alltid kul att spela mot HV. Det är bra tryck på läktaren och mycket känslor. Det ska bli riktigt kul, säger Myrenberg till Corren.

HV71 är placerade näst sist i tabellen med 53 insamlade poäng, Linköping å andra sidan har fem poängs försprång vilket ger de en elfteplacering i SHL.

Source: Jonathan Myrenberg @ Elite Prospects