Dahlén: "Jag kommer inte komma hem på några år"

Jonathan Dahlén i stor intervju om säsongen och flytten till Schweiz. Foto: Bildbyrån / Ronnie Rönnkvist.

När Jonathan Dahlén debuterade i Timrå IK 2015 låg laget i Hockeyallsvenskan. Förutom två säsonger i Vancouvers och San Josés organisation har han varit klubben trogen och haft målbilden att ta laget långt, riktigt långt.

Visserligen har Timrå tagit sig till slutspel tre gånger under hans tid i klubben, men aldrig förbi kvartsfinal. Dessutom avslutades den senaste säsongen med att Timrå radade upp förluster.

– Säsongen blev inte som vi velat. Vi ville gå till slutspel, men det är svårt när vi avslutade med sju raka nollpoängare, säger Jonathan Dahlén till hockeysverige.se och fortsätter:

– Klart att just senaste säsongen var en besvikelse. Förhoppningsvis tar de nya tag och det går bättre den här säsongen.

"Väldigt bra - men bitter eftersmak"

Dahlén svarade för 30 mål och totalt 55 poäng på 50 matcher, vilket är den poängmässigt bästa säsongen han gjort i SHL.

– Min säsong var väldigt bra, men någonstans vill jag ändå bedöma mig själv utifrån hur det gått för laget. Det är svårt att vara jättenöjd när vi hamnade i ingenmansland. Man vill spela slutspel och slåss om det finaste, men tyvärr blev det inte så.

– Ser jag till det spelmässiga gjorde jag såklart en jättebra säsong, men det är ändå en bitter eftersmak när vi hamnade i ingenmansland.

Jonathan Dahlén imponerade i ett svajigt Timrå. Foto: Bildbyrån.

Går det att förklara hur ett lag som gjort en okej grundserie kan avsluta den med sju raka förluster?

– Man glömmer snabbt och det har gått så pass lång tid sedan det hände att jag inte minns riktigt exakt allting. Men när man hamnar i svackor blir självförtroendet drabbat och det blir då svårare att stänga matcher när man leder. Ofta blir det något mål bakåt tidigt. Det är som att allt studsar emot en när man hamnar i sådana lägen. Det är också svårt att ta sig ur det. Ju snabbare, desto bättre såklart.

– Lika är det när man vinner flera i rad, att det känns som att man inte kan förlora och allt studsar med. Det är hockey och så det är. Förhoppningsvis har man lärt sig något av det så att det inte upprepar sig kommande säsong.

Timrå har också haft en ganska stor omsättning på coacher de senaste säsongerna, men det tror inte Jonathan Dahlén har påverkat laget negativt.

– Nej, det skulle jag inte säga. Det handlar oftast om spelarna på isen som gör det. Det är olika tränare och mål olika säsonger.

– Jag tycker att det varit bra i det stora hela. Tommy (Samuelsson) gjorde ett jättejobb och det går inte att klandra honom någonting alls för det som hände i slutet. Jag gillar Tommy och tycker att alla tre tränare vi haft har gjort det jättebra. Vi har uppnått fina resultat förutom den här säsongen, men det tycker jag inte Tommy ska lastas för. Han är en fantastisk tränare.

Jonathan Dahlén har nu alltså valt att lämna Timrå för att testa på spel i SC Langnau Tigers.

– Jag har velat åka ner dit för att testa på att spela där. Det kom ett intresse ganska tidigt på säsongen. Jag tyckte att det klickade väldigt bra med sportchef, tränare och föreningen. Då var det egentligen inga konstigheter, utan det blev någonting jag verkligen ville göra. Det ska bli väldigt roligt.

Dahlén om flytten till Schweiz

I SCL Tigers kommer kommande säsong även de svenska spelarna Emil Pettersson, mångårig lagkamrat till Dahlén i Timrå, och André Petersson att spela.

– Dessutom finns William Rahm som målvaktstränare och Tobias Thermell som assisterande tränare. Vi blir ett helt svenskt gäng där, så det ska bli kul att åka ner dit och förhoppningsvis göra något bra.

Emil Pettersson och Jonathan Dahlén kommer fortsätta spela tillsammans. Foto: Bildbyrån.

Vad vet du om klubben?

– Jag har kollat upp lite historik och även snackat med en del om den då jag var där nere och gjorde läkarundersökningen. Då fick jag en bra bild av att det ska vara en familjär och bra organisation.

– Jag tycker att allt verkar väldigt proffsigt. Man har byggt en ny träningsanläggning som bara var ett år gammal när jag var där nere. Ambitionen finns och klubben vill ta nästa steg, vilket jag hoppas kunna hjälpa till med.

Vilka förväntningar har du på tiden i Schweiz?

– Svårt att säga nu när det är första juli, skrattar han.

– Men klart att jag har höga förhoppningar. Helst vill jag spela slutspel och där kan allt hända.

"Inte omöjligt att jag vill avsluta i Timrå"

Du har skrivit ett år med SCL, hur går tankarna framåt?

– Nu är det att göra det så bra som möjligt för att bli kvar där nere och förhoppningsvis skriva ett lite längre kontrakt. Jag hoppas att vi kommer trivas bra i Langnau. Det vore bra att få stanna där, spela och göra ett bra resultat.

– Om jag blickar långt fram i framtiden är det inte omöjligt att jag vill avsluta karriären i Timrå, men jag kommer i alla fall inte komma hem på några år. Det är vad jag hoppas.

Jonathan Dahlén tackar för sig - för den här gången. Foto: Bildbyrån.

Vad betyder Timrå för dig som klubb?

– Jättemycket. Nio av elva seniorsäsonger har jag spelat där. I princip hela seniorkarriären, förutom när jag var i San José och Utica, har jag spelat i Timrå.

– Jag har trivts väldigt bra och älskat varje sekund. Det är verkligen hemma för mig. Nu blir jag supporter och expert i stället. Jag får sitta och hålla tummarna och försöka se varje match jag kan. Timrå är en fantastisk förening som betyder allt för mig.

Blir det många SMS till polarna i Timrå när de haft match?

– Det beror på hur det går, skrattar Jonathan Dahlén och fortsätter:

– Jag vill inte vara jobbig och ringa för mycket, men klart att jag har en bra kontakt med många i laget.