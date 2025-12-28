”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå drabbas av ett bakslag inför kvällens match mot Luleå.

Storstjärnan Jonathan Dahlén saknas på grund av sjukdom.

Jonathan Dahlén kommer inte till spel för Timrå i kvällens match. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Timrå har rest upp till Norrbotten för en bortamatch mot Luleå under söndagskvällen. Men då får laget klara sig utan storstjärnan Jonathan Dahlén som inte kommer till spel i matchen. Till kvällens match saknar Timrå även målvakten Tim Juel som skadades på träning och bedöms vara ”dag till dag”.

När Timrå presenterar sin laguppställning mot Luleå saknas skyttekungen i truppen. Klubben skriver via sina sociala kanaler att Dahlén är sjuk och därför inte kommer att kunna medverka i kvällens drabbning. I stället är det 18-årige junioren Edwin Annerstedt som tar Dahléns plats i kedjan med Emil Pettersson och Sebastian Hartmann. Samtidigt lyfts också 17-årige William Sörbrand upp för sin SHL-debut i kväll då han tar plats som 13:e forward.

Nedsläpp i COOP Norrbotten Arena närmar sig – Så här ställer vi upp!



❌ Dahlén sjuk

❌ Juel dag-för-dag

✅ Annerstedt, Sörbrand & Westling (MV) från J20 är med ikväll! #Timraik pic.twitter.com/VxkPoAludN — Timrå IK (@timra_ik) December 28, 2025

Annerstedt har varit en framträdande spelare i U20 Nationell och finns med i toppen av både skytteligan och poängligan med 14 mål och 29 poäng på 22 matcher så här långt. Han fick göra SHL-debut för Timrå innan jul och har varit ombytt i tre matcher med Timrås A-lag.

Jonathan Dahlén är ett tungt tapp för Timrå. Han har skjutit hela 19 mål och stått för 30 poäng på 28 matcher under årets säsong och ligger tvåa i SHL:s skytteliga bakom Oscar Lindberg. Timrå har gjort totalt 64 mål den här säsongen och Dahlén har alltså varit direkt inblandad i nästan hälften av alla lagets mål.

