Under fredagen meddelade Timrå IK att klausulen aktiverats. Nu är SHL-stjärnan, Jonathan Dahlén, även presenterad i schweiziska SCL Tigers.

– Han passar vår profil mycket bra, säger sportchefen Pascal Müller i pressmeddelandet.

Jonathan Dahlén skriver på för SCL Tigers. Foto: Bildbyrån och Instagram (SCL Tigers).

”Timrå IK kan idag meddela att Jonathan Dahlén har valt att aktivera sin klausul att få lämna för Schweiz säsongen 2026/27”, skrev SHL-klubben själva på sin hemsida under fredagen.



Nu, bara timmar senare står det klart var stjärnan kommer att spela sin hockey.



Kontraktet med SCL Tigers är skrivet över ett år – över 2026/27.



– Jonathan Dahlén bidrar med precis den blandning av offensiv kraft, spelintelligens och erfarenhet som vi söker i vår vidareutveckling. Hans arbetsmoral är imponerande och han passar vår kravprofil mycket bra, säger sportchefen Pascal Müller på lagets sajt.

Avslutar 2025/26 i Timrå: ”Otroligt tufft beslut”

Jonathan Dahlén ska först avsluta den pågående säsongen med Timrå, men åker sedan till Schweiz. Det nuvarande kontraktet med SHL-klubben, som han kommer ur i och med klausulen, var skrivet till 2027.



– Timrå är hemma för mig och det är ett otroligt tufft beslut att lämna efter säsongen. Samtidigt har jag varit öppen att jag vill testa spel utomlands och när denna möjlighet dök upp var det en chans jag ville ta. Med det sagt känns det skönt att det kommer ut och är klart så man kan släppa det till efter säsongen och till 100% bara fokusera på Timrå IK och att gå så långt som möjligt i år, säger Dahlén själv i samband med nyheten.

