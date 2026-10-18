Bromé vet hur det känns att bli petad av Eriksson.

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Med 1–2-förlusten mot Timrå bakom sig trodde många HV71-supportrar att Jonathan Ang skulle kastas in till lördagsmötet med Luleå. Istället landade fjolårets poängkung på ännu mindre istid än i de två föregående matcherna.

I SVT:s "Hockeykväll" pekade experten Jonas Andersson ut ett känsligt byte som en lösning på det hela.

– Jonathan Ang har varit bänkad i två raka matcher. Vrána har varit i exakt samma situation och hade en horribel insats i senaste matchen. Det är ett byte som man skulle kunna göra rakt av bara, sa han i lördagens sändningen.

Nu kommer en kommentar från Mathias Bromé, som stod på andra sidan i 5–2-matchen, men som också har erfarenhet av en liknande situation från Örebro-tiden då han spelade under Niklas Eriksson (nu huvudtränare i HV71).

– Han har hamnat i den där klassiska frysboxen. Det är tufft att tina upp därifrån, säger Bromé till NSD och fortsätter:

– Det är en skicklig och bra spelare, men jag kan inte uttala mig mer än så eftersom jag inte vet vad som ligger bakom.

Niklas Eriksson: "Hade funderingar flera gånger"

När Niklas Eriksson får frågan vad han hade för tanke kring hanteringen av Jonathan Ang, mot Luleå, svarar han på följande vis.

– Egentligen var det inte någon skillnad jämfört med de tidigare matcherna. Men jag kan också säga att jag hade funderingar flera gånger på att spela honom ännu mer, nu blev det inte så den här gången, säger HV-tränaren till Jönköpings-Posten.

– Nu är det ny match på tisdag och fram tills dess ska vi bland annat träna på måndag. Det kan mycket väl vara så att Jonathan Ang är med och spelar från start mot Linköping, men det beslutet tar vi på måndag, fortsätter han.

När JP sedan trycker på att många undrar varför Ang får spela så lite svarar Eriksson bara: "Det förstår jag."

Förra säsongen stannade den nu 28-årige kanadensaren på 22 mål och 28 assist. Fyra av poängen kom också i den där kvalserien mot Leksand. Men nu har Anton Blomqvist bytts ut mot Niklas Eriksson i HV-båset.