HV71 tappade 2-0-ledning till förlust borta mot Malmö.

Efteråt kritiserades HV-stjärnan Jonathan Ang av TV4-experten Almen Bibic.

– Han tar en jätteonödig utvisning och sedan går han bort sig, säger Bibic i sändningen.

Jonathan Ang kritiseras av TV4-experten Almen Bibic i HV71:s förlust. Foto: Bildbyrån

HV71 hade chansen att gå upp på säker mark för första gången sedan november vid en seger mot Malmö under lördagen. De var även på god väg mot att ta tre poäng och kliva förbi kvalstrecket efter att ha skaffat sig en 2-0-ledning nere i Skåne.

Men sedan tappade HV71. Först reducerade Axel Sundberg till 1-2 efter ett distinkt skott som gick in bakom HV-målvakten Olof Glifford. I tredje perioden var det sedan hemmalaget som kunde vända på steken för att säkra segern. 2-2 kom tidigt sedan Malmö fått chansen i powerplay. Det var HV71:s stjärnforward Jonathan Ang som blev utvisad för ”abuse of officials” och i det efterföljande powerplay-spelet kunde Lauri Pajuniemi sätta kvitteringen.

– HV-spelarna är förbannade på något. Alsing gestikulerar och sedan kommer Ang dit och säger någonting som gör att han blir utvisad, säger kommentatorn Åke Unger.

Almen Bibic kritiserar Jonathan Ang: ”Jätteonödigt”

Malmö gjorde sedan 3-2 och även då var Jonathan Ang i centrum. Efter att Angs skott blivit blockerat kunde Malmö kontra varpå lagkaptenen Fredrik Händemark satte 3-2. TV4-experten Almen Bibic var sedan kritisk mot Ang som alltså blev syndabock för HV71 vid båda målen.

– Ang har pucken på blålinjen men får inte igenom skottet. Sedan blir han för ivrig och ska komma upp och proppa. Händemark kommer ut där och jag tycker att det är slarvigt av Ang igen. Han tog först den här jätteonödiga utvisningen och nu kliver han upp och går bort sig, säger Bibic i sändningen från matchen.

HV71 jagade sedan för att få in en kvittering men var ett stolpskott i slutsekunderna från en kvittering. I stället kunde Malmö hålla tätt för att vinna med 3-2.

– Det är någon ”abuse” där, jag vet inte vad han säger. Jag tycker att vi tar tre väldigt onödiga utvisningar i dag. Det är inte tillräckligt bra. Vi är alldeles för okyliga och inte tillräckliga smarta i avgörande lägen, säger HV-tränaren Anton Blomqvist till TV4.

Malmö – HV71 3–2 (0-1,1-1,2-0)

Malmö: Axel Sundberg, Lauri Pajuniemi, Fredrik Händemark.

HV71: Oskar Stål Lyrenäs, Axel Rindell.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects