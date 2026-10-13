Trotjänaren tillbaka i Luleå: "Rolig utmaning"

Jonas Berglund.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Luleå meddelar via sin hemsida att trotjänaren Jonas Berglund är tillbaka i klubben.

Den tidigare centern tvingades avsluta sin karriär efter SM-guldet 2025 på grund av ryggproblem, men är nu tillbaka i SHL -föreningen i en ny roll som spelarutvecklare.

– Det känns väldigt kul att återvända till Luleå Hockey igen och få arbeta vidare med klubben i mitt hjärta och att få chansen att bidra till att ytterligare stärka både hockeyn i Norrbotten och de olika föreningarnas relationer till Luleå Hockey, säger han till klubbens hemsida.

Vill göra Luleå till det självklara valet

Berglunds roll kommer att ha fokus på klubbarna runt om i Norrbotten och i första hand fokusera på ungdoms- och juniorverksamheterna. Klubben skriver att målsättningen är att Luleå ska bli det självklara valet för norrbottniska talanger framöver.

– Just nu ser jag fram emot att träffa de olika föreningarna för att lyssna in och diskutera hur vi bäst skall kunna samarbeta för hockeyns bästa i Norrbotten. Det kommer säkert krävas en hel del jobb, samtidigt som känslan är att slutresultatet kommer kunna bli riktigt bra för alla. Så det känns verkligen som en spännande och rolig utmaning att ta sig an, säger Berglund.

35-åringen spelade 456 SHL-matcher med Luleå under sin karriär och producerade totalt 87 poäng (47+40) i grundseriesammanhang. Berglund hann även med spel i andra norrbottniska klubbar som Asplöven och Piteå, samt en sejour på ett och ett halvt år i Norge med Frisk Asker och Manglerud.