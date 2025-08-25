Ryggproblemen vägrar ge med sig för Jonas Berglund.

Nu meddelar Luleå att trotjänaren tvingas till operation och kan tvingas avsluta karriären.

– Det här är så klart ett tungt besked att få, säger Berglund själv på Luleås hemsida.

Jonas Berglund kan ha spelat sin sista ishockeymatch. Foto: Bildbyrån

En svår ryggskada har hämmat Jonas Berglund under en tid. Problemen kulminerade under förra säsongen, har 34-åringen berättat tidigare.

– Det gick bra så länge vi bara hade matcher på torsdagar och lördagar. Men när vi började spela även på tisdagar och jag inte längre fick den där vilan blev belastningen för hård. Till slut sa ryggen ifrån. Det var en natt när grabben kom och väckte mig som jag insåg att det var allvarligare än jag trodde. Jag reste mig upp för att följa med honom, men ryggen låste sig och jag föll ihop på sovrumsgolvet, sade Berglund till Norrbottens-Kuriren tidigare i somras.

Jonas Berglund var dock ändå med på hela Luleås guldresa och den första maj fick han lyfta LeMat-pokalen hemma i Delfinen sedan Luleå besegrat Brynäs med 5-2 i den sjätte finalmatchen för att säkra klubbens andra SM-guld. Berglund har hela tiden haft ambitionen och förhoppningen att kunna komma tillbaka och spela ishockey. Han har trott att det skulle räcka med vila och behandling för att ryggbesvären skulle ge med sig.

Men i början av augusti meddelade Luleå att trotjänaren fått ett bakslag i sin återhämtning och kommer att behöva genomgå fler undersökningar för sina dubbla diskbråck i ryggen. Nu ser det då ut som att guldmatchen den första maj kan ha blivit 34-åringens sista match i karriären.

Jonas Berglund kan tvingas avsluta karriären i Luleå

Under måndagen kom Norrbottens-Kuriren med uppgifter att skadan är allvarligare än först beräknat. På sin hemsida meddelar sedan Luleå Hockey att Berglund kommer att behöva göra ytterligare omfattande ingrepp för att bli kvitt skadan. Men operationen skulle kunna innebära att han inte kommer kunna spela hockey igen.

– Det här är så klart ett tungt besked att få och nu väntar en lång rehabilitering för mig. Men när kroppen säger ifrån måste man lyssna på den och på vad läkarna säger. Och om det skulle vara slut här så är det ändå en liten tröst att vi fick ett fantastiskt avslut med SM-guldet i våras, säger Berglund i ett uttalande på klubbens hemsida.

– Det är alltid väldigt tråkigt när spelare får negativa besked efter rehabilitering och extra mycket gäller det en spelare som Jonas Berglund, som har en fantastisk passion för alla delar av Luleå Hockey och som är en kulturbärare för oss, säger Luleås general manager Thomas Fröberg.

Jonas Berglund har Älvsby IF som moderklubb men spelade sedan juniorhockey i Luleå. Han kom sedan upp och spelade i SHL för klubben innan han lämnade 2013 för spel i HockeyAllsvenskan med Asplöven. Efter tre år i Asplöven och två säsonger i Norge vände Berglund dock hem till Luleå igen 2018 där han har spelat sedan dess. Berglund har då blivit en publikfavorit för sitt uppoffrande spel och han har varit gjuten som Luleås stabila fjärdecenter.

Men nu kan karriären alltså vara över. Jonas Berglund har spelat 541 matcher i Luleå-tröjan över 13 säsonger och är därmed Luleås nionde meste spelare genom tiderna.

Source: Jonas Berglund @ Elite Prospects