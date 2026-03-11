Smällen: Missar resten av säsongen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö saknar både Marek Langhamer och Johan Ivarsson inför det stundande SM-slutspelet.

Nu kommer klubben med uppdateringar om duons status.

Marek Langhamer och Johan Ivarsson är skadade för Malmö Redhawks. Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare står det klart att både Thomas Berg-Paulsen och Patrik Norén ser ut att missa resten av SHL-säsongen med Malmö Redhawks.

De senaste veckorna har laget även fått klara sig utan backen Johan Ivarsson. Han klev av i bortamatchen mot Växjö den 21 februari och har sedan inte spelat över huvud taget. Malmö har sedan varit tystlåtna om Ivarssons status.

Nu kommer däremot en uppdatering kring 30-åringen och han väntas missa resten av säsongen 2025/26.

”Johan har under en längre period dragits med flera olika fysiska besvär som nu kräver medicinsk åtgärd. En operation väntar inom kort, följt av en period av rehabilitering. Han förväntas därför inte kunna spela mer under innevarande säsong”, skriver Malmö på sin hemsida.

Det är däremot inte känt exakt vad för skada som Johan Ivarsson lider av, eller exakt hur lång rehabilitering som behöver genomgå.

Oviss status för Marek Langhamer

Samtidigt meddelar Malmö nu också att målvakten Marek Langhamer har drabbats av en överkroppsskada. Burväktaren klev av i hemmamatchen mot Färjestad förra veckan och har sedan missat de efterföljande två matcherna.

Det är däremot oklart exakt när Langhamer kan vara tillbaka och ifall han kan spela när slutspelet börjar nästa vecka.

”Vi har lagt en plan för hans rehabilitering, och processen att få Marek tillgänglig för spel igen är i full gång”, skriver Malmö.

