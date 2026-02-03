”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tre målvakter med kontrakt över nästa säsong, och ännu fler på väg (?) in eller på plats. Nu svarar HV71:s Johan Hult, efter Glifford-förlängningen.

– Här och nu så är det Lassi Lehtinen och Olof Glifford som är våra målvakter, säger tillförordnade sportchefen till JP.

Johan Hult svarar efter frågorna om målvaktssidan i HV71. Foto: Bildbyrån (montage).

Lassi Lehtinen, Hugo Alnefelt – och Olof Glifford.

Efter förlängningen med den 20-årige målvaktstalangen, nu på lån i IK Oskarshamn, har HV71 satt sig i en sits där man har dessa tre målvakter på kontrakt över kommande säsong. Samtidigt sprids det uppgifter om att Herman Liv är klar för en återkomst, medan Felix Sandström och Frederik Dichow är en del av laget.

Mitt i detta ger nu tf general managern Johan Hult besked om målvaktsfrågan.

– Det är inga konstigheter. Vi har Lehtinen och Glifford under kontrakt i nuläget och det är så situationen ser ut, säger Hult till Jönköpings-Posten under tisdagen.

– Herman Liv tillhör inte oss och Felix Sandström har vi över huvud taget inte pratat med efter att vi förlängde hans avtal för resten av den här säsongen, fortsätter han.

Hult om planen: ”Saker som kan förändras”

Frederik Dichow har själv bekräftat att han lämnat HV efter säsongen, men när det gäller vilka två som för förtroende nästa år är det fortsatt osäkert.

– Det är givetvis saker som kan förändras framöver men så ser det ut nu, säger Hult till JP.

Den tillförordnade sportchefen hyllar samtidigt Glifford för hur han tagit sig an lånet till Hockeyallsvenskan och Oskarshamn.

– I hans fall är det många pusselbitar som faller på plats. Han är en ung och utvecklingsbar målvakt som har många fina år framför sig. Han är fostrad i klubben och har redan gjort en resa till oss. Jag tycker dessutom att det är viktigt att vi har ”egna killar” i laget, säger Hult.

