Därför får Anton Blomqvist sparken: ”Talar för sig självt”

HV71 sparkar huvudtränaren Anton Blomqvist efter två säsonger.

T.f. general manager Johan Hult förklarar sedan beslutet att gå skilda vägar med tränaren.

− Själva resultatet talar ju lite för sig självt, säger Hult på HV:s hemsida.

Johan Hult förklarar beslutet att gå skilda vägar med Anton Blomqvist. Foto: Bildbyrån (Montage)

Anton Blomqvist kom till HV71 och blev ny huvudtränare 2024. Det har dock slutat i två raka kvalspel där HV har plockat 57 och 59 poäng i SHL. De har däremot klarat sig kvar båda åren efter först 4-2 i matcher mot MoDo och 4-0 i matcher mot Leksand.

Tidigare under fredagen meddelade HV71 att Anton Blomqvist får sparken trots att han har två år kvar på sitt kontrakt som huvudtränare i föreningen.

Johan Hult, t.f. general manager i HV, förklarar nu bakgrunden till beslutet att gå skilda vägar med Blomqvist efter två år.

− Det grundar sig helt i de sportsliga resultaten och även den sportsliga utvecklingen som vi har haft de senaste två säsongerna, säger Hult på HV71:s hemsida och fortsätter:

− Själva resultatet talar ju lite för sig självt, vart vi har befunnit oss. Sedan ser jag inte heller att utvecklingen i vårt spel eller på individnivå har nått de nivåer som vi behöver nå för att ta oss framåt på rätt sätt.

Johan Hult om arbetet med att ersätta Anton Blomqvist i HV71

Även assisterande tränaren Kris Beech lämnar sitt uppdrag och HV71 har just nu endast Nicklas Rahm på kontrakt som assisterande tränare inför säsongen 2026/27. Johan Hult berättar nu hur tankarna går framöver för att klubben ska kunna lyfta i SHL igen.

− Vi behöver tydliggöra en hel del, både i vårt egna spel men också i vissa roller i vår ledarskap. Vi är i ett nuläge där merparten av föregående års trupp har avtal och vi behöver hitta en stab i dag som kan maximera chanserna för den gruppen att bli så bra och få så hög prestation som möjligt.

Efter att ha gått skilda vägar med både Blomqvist och Beech behöver HV71 nu få in både en ny huvudtränare samt en ny assisterande tränare. Enligt Johan Hult har rekryteringsprocessen redan inletts och de hoppas ha en ny tränare på plats inom kort.

− Arbetet är igång och inom den närmsta framtiden hoppas vi kunna presentera hur staben ska ut under kommande säsong, säger Hult.

